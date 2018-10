Jednání soudu v kauze havárie v Unipetrolu zdržují průtahy kvůli posudku

Nejprve se jednání zadrhlo v červnu kvůli absenci obhájce obžalovaných, jenž si spletl termín jednání, a nyní kvůli rozhodnutí děkana ČVUT, jemuž se nelíbilo, že by za trojici odborníků měl před soudem hovořit jen jeden z nich.



V červnu dorazili na jednání k mosteckému soudu všichni tři pracovníci strojní fakulty, kteří jsou pod znaleckým posudkem podepsaní.

Tehdy ovšem nepřišel advokát dvou obžalovaných Tomáš Sokol. Místo do Mostu zamířil za jinou záležitostí do Brna. Soudkyně Bohumila Huňáčková se s ním telefonicky spojila, Sokol se omluvil za nedorozumění a požádal o odročení. Huňáčková proto jednání ukončila, aniž by kohokoli vyslechla.



Trojice mužů z ČVUT se s ní v soudní síni dohodla, že vzhledem ke svým časovým možnostem zplnomocní jednoho, který za všechny vystoupí v dalším termínu. Toho soud předvolal na dnešek.

Posudek se ovšem opět nepodařilo projednat. Předvolaný znalec se senátu omluvil, že děkan fakulty požaduje, aby soud vyslechl i jeho dva kolegy, protože každý z nich se specializoval na svou konkrétní část posudku.

„Běžné je, že když podává nějaký ústav znalecký posudek, na kterém pracuje více lidí, určí jednoho, který je pak zastupuje. Pan děkan je však proti,“ sdělila soudkyně Huňáčková, jež požadavku vyhověla a bude tedy pracovníky ČVUT předvolávat znovu.

Hlavní líčení, při kterém hrozí dvěma zaměstnancům chemičky až osm let za obecné ohrožení z nedbalosti, bude pokračovat ve čtvrtek výslechem znalce obhajoby.

V jednací síni bude pro možnost přímé konfrontace přítomný i již vyslechnutý znalec Pavel Danihelka. Ten už dříve vypověděl, že chybovali zaměstnanci i chemička.

Podle policie a státního zástupce pracovníci Unipetrolu pochybili, když 13. srpna 2015 nezajistili včas spuštění parních a vodních clon, aby snížili koncentraci unikajícího propylenu na etylenové jednotce, kde v onen den nakonec nastaly výbuchy a následně propukl rozsáhlý požár. Podle žalobce by tak celou událost zmírnili.



Další líčení ve čtvrtek a potom až v lednu

Obžalovaní zaměstnanci Jan Doskočil a Václav Macal vinu odmítají. Hájí se, že postupovali správně, protože únik byl mimo dosah clon. Zároveň by podle nich po jejich spuštění mohl kvůli generaci statické elektřiny nastat výbuch v době, kdy se v závodě nacházela spousta pracovníků.

V chemičce Doskočil i Macal pracují stále, Unipetrol za nimi stojí.

Podle znalce Danihelky clony spustit jednoznačně měli s tím, že výbuch by kvůli generaci statické elektřiny nenastal, protože nemohlo dojít k takovému nahromadění náboje.

Zároveň podotkl, že se zaměstnanci ocitli v náročné situaci. Danihelka vypověděl, že v podniku byla v daný den špatná komunikace a že Unipetrol zaostával v bezpečnosti, která byla podle něj na úrovni roku 1983.

Po plánovaném čtvrtečním jednání chce soudkyně pokračovat v hlavním líčení až v lednu příštího roku, kdy by tedy měli znovu vystoupit znalci z ČVUT. „To by mohl padnout i rozsudek,“ odhadla Huňáčková.

Archivní video z havárie v litvínovské chemičce:

VIDEO: Z litvínovské chemičky šlehaly plameny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu