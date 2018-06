Dopady havárie v chemičce nemusely být tak velké, řekl soudu znalec

Obžalovaným Janu Doskočilovi a Václavu Macalovi hrozí až osm let vězení za obecné ohrožení z nedbalosti (o výbuchu a požáru v chemičce zde).

Právě včasné nespuštění vodních a parních clon dvojici mužů vyčítá obžaloba. Tímto krokem podle spisu mohli celou událost zmírnit, protože by se tak snížila koncentrace propylenu, který tehdy unikl na etylenové jednotce. Na jednom z pojistných ventilů se totiž roztěsnil přírubový spoj. Následoval výbuch a požár.

„Clony spustit měli. Je to prevence, která může například zmenšit pravděpodobnost, že se nehoda rozvine. Je lepší spustit bezpečnostní opatření, které mám k dispozici, než pak litovat,“ uvedl ve čtvrtek znalec Pavel Danihelka.

„Smysl clon je několikanásobný. Aby se přes ně plyn nedostal, ke snížení koncentrace či jako částečně hasicí prostředek,“ podotkl Danihelka.

Oba muži vinu popírají. „S čistým svědomím mohu říct, že jsme s kolegou reagovali, jak nejlépe to v danou chvíli šlo. Nikoli nedbale. Postupovali jsme správně,“ prohlásil v březnu na začátku hlavního líčení obžalovaný Doskočil.

Spuštění clon by bylo neefektivní, hájí se obžalovaní

Hájil se, že ke spuštění clon po poradě s Macalem, druhým obžalovaným, nepřistoupili především ze dvou důvodů. Tím prvním byl fakt, že by se podle nich jednalo o neefektivní krok.

„Únik byl deset metrů nad dosahem clon. To bylo naprosto zřejmé,“ vysvětloval Doskočil.

Zároveň prý šlo o bezpečnost ostatních pracovníků, protože spuštěné clony mohou kvůli generaci statické elektřiny iniciovat výbuch.



„V tu dobu se venku ještě pořád pohybovali lidé. Tohle si normální člověk nevezme na svědomí,“ poznamenal Doskočil. On i Macal v závodě pracují přes 20 let.

Podle Danihelky může výbuch nastat, ale v tomto případě nemohlo dojít k takovému nahromadění náboje, aby se tak stalo.

Parní clony by mohly člověku ublížit také svými tepelnými projevy.

„To by ale někdo musel být přímo v místě, kde jsou, a tam nikdo nemá co dělat,“ řekl znalec. Dodal, že obžalovaní sice nemohli vědět, zda tam skutečně nikdo není, měli to ale podle něj předpokládat.

„Já si naopak myslím, že bylo rozumné předpokládat, že se tam lidé pohybují, protože třeba hasiči neměli vysílačky,“ reagoval na to Doskočil.

Danihelka v jednací síni také uvedl, že oba muži byli v časově velice náročné situaci. Vedle toho se „opřel“ i do Unipetrolu, provozovatele závodu.

V podniku byla špatná komunikace, řekl znalec

Zmínil, že v podniku byla v daný den špatná komunikace, ale také řekl, že společnost v oblasti bezpečnosti značně zaostávala a měla špatný havarijní plán, podle kterého by se měli zaměstnanci řídit.

„Kultura bezpečnosti měla v té době, nevím, jak je tomu teď, dost vážné nedostatky. Obžalovaní pracovali z hlediska bezpečnosti na úrovni roku 1983. Od té doby ale nastal výrazný posun. Pro příklad: Kdo nosil v roce 1983 přilbu při jízdě na kole? Dnes ji má prakticky každý,“ pokračoval znalec.

Unipetrol po havárii přistoupil k několika opatřením. „Věřím, že teď by se havárie nestala,“ reagoval na tento fakt Danihelka.

Jeho výpověď dvojici obžalovaných podle jejich obhájce Tomáše Sokola nijak zásadně neublížila. „Podle mého nepotvrdila verzi obžaloby, že moji klienti neudělali něco, co naprosto jednoznačně udělat měli. Naopak pan znalec zmiňoval například nepřehlednou situaci, která na místě panovala,“ připomněl Sokol.

Po výbuchu a požáru pak ještě propukl požár na jedné z pyrolýzních pecí jednotky. V chemičce následně několik dní zasahovalo na 500 hasičů. Nařízená byla evakuace závodu. Uzavřená byla silnice mezi Litvínovem a Mostem a nejezdily ani tramvaje.

Unipetrol bude nejspíš platit

Doskočil a Macal jsou stále zaměstnanci Unipetrolu. Podle společnosti nijak nechybovali. Zároveň ale firma odmítá komentovat, zda zastávají stejné posty jako v době havárie.

Oprava jednotky trvala bezmála rok. Unipetrol vyčíslil škodu na zhruba 14 miliard korun – 4 miliardy podle něj stála oprava a zbytek činil ušlý zisk. Pojišťovny mu sumu postupně vracejí.

Unipetrol bude ale možná i platit. Firma totiž dostala pokutu 1,4 milionu korun od oblastního inspektorátu práce, který odhalil nedostatky při kontrole provedené právě v reakci na havárii. Společnost podle inspektorů spáchala šest přestupků v oblasti bezpečnosti práce.

Podle inspekce například „nebyly dostatečně uchyceny výfukové trubky pojistných ventilů, tak aby byl zajištěn jejich bezpečný provoz a používání“, „nebylo vyhodnoceno riziko kmitání pojistných ventilů a nebylo přijato opatření proti tomuto riziku“ nebo „kontaktní manometr propylenové kolony byl nastaven na nesprávnou blokovací hodnotu a neplnil tak funkci ochranného zařízení“.

Unipetrol se proti rozhodnutí odvolal a věc tak zatím není ukončená.

Co se týká soudu, hlavní líčení bude pokračovat na začátku října dalšími znaleckými posudky. Rozsudek soudkyně plánuje vynést v závěru roku.

Archivní záběry z požáru po výbuchu v litvínovské chemičce:

