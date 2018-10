V Ústeckém kraji se opět řeší množství stížností na regulérnost voleb

Před čtyřmi lety bylo podáno 29 stížností a volby se musely opakovat v Bílině a Chomutově, v roce 2010 jich bylo 26 a hlasování se znovu konalo v šesti obcích.



Soud bude mimo jiné řešit stížnost z Moldavy na Teplicku. Dala ji Iveta Boudišová, nezvolená lídryně kandidátky Pro Moldavu a Nové město. „Vůbec nebudu podávat žádné informace,“ řekla ale dnes Boudišová, jednička hnutí, za něž uspěl například současný starosta Jaroslav Pok.



Na koalici se zde dohodla hnutí Pracujeme pro Moldavu a Volba PRO! Moldavu. Z 9 zastupitelů jich budou mít 6.

„Pokud si přejí opakování voleb, my se toho nebojíme. Ale stížnost pozdržela koaliční dohodu, kterou jsme chtěli podepsat ve již ve čtvrtek,“ řekl Michal Cuc, lídr Volby PRO! Moldavu.

Stejně jako v krušnohorské Moldavě stížnost na volby u soudu zastavilo sestavení koalice v Bílině. Tady ji podal Pavel Musil z hnutí Nezávislí v Bílině – HNHRM.

„Věděli jsme o tom, hnutí to avizovalo hned po volbách. Pro nás to znamená, že jsme ukončili veškerá jednání o koalici a čekáme na vyjádření soudu,“ uvedl místostarosta a lídryně vítězného hnutí ANO Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Nejvíce podnětů se zatím týkalo voleb v Mostě, na krajský soud dorazily tři. Dvě podali František Nistor, Roman Šváb, Peter Bažo a Radek Šváb. Jak napsal server romea.cz, který má stížnost k dispozici, čtveřice si u soudu stěžuje na rasistickou předvolební kampaň ze strany Sdružení Mostečané Mostu a Otevřená radnice Most.

Z názvu vypadla jedna strana

Za třetím podnětem je František Kačer z TOP 09, který byl lídrem Hnutí za zrovnoprávnění maminek, to u voličů propadlo. „Náš název byl Hnutí za zrovnoprávnění maminek a TOP 09. Naše strana z toho zcela vypadla, přitom na dvou listech pro registraci do voleb vše bylo správně. Na volebních lístcích nikoli, ovšem na změnu už bylo pozdě,“ přiblížil Kačer.

Ze stejného důvodu si stěžuje i jeho litvínovský kolega Martin Láter.

Sdružení Občané městu, město občanům z Mostu, které skončilo na druhém místě v Lužici u Mostu, chce jak v Lužici, tak v místní části Svinčice přepočítat hlasy. Na soudu tak čekají dvě jeho stížnosti. Na vítězné Sdružení Lužice a Svinčice ztrácí 162 hlasů.



Kvůli rozhodnutí soudu se na koalici stále čeká i v Trmicích na Ústecku. Komunisté, kteří se jako jediní z osmi kandidujících stran nedostali do zastupitelstva, požadují přepočítání hlasů v jednom okrsku.

„Podle místních obyvatel panoval ve volební místnosti zmatek a chaos. Při přepočítávání hlasů mohlo podle nich dojít k chybě,“ popsal důvod stížnosti člen výkonného výboru krajské KSČM Pavel Vodseďálek.

Kvůli podnětu tak v Trmicích panuje povolební klid. „Zatím nic neřešíme, protože čekáme, jak rozhodne soud. Je předčasné dělat nějaké závěry,“ řekla dosavadní starostka a jednička vítězného hnutí STAN Jana Oubrechtová.

Kandidátky členkami komise

Soud už také první stížnosti zamítl, třeba Pavla Veselovského z Nové Vsi na Lounsku, který chtěl zrušení voleb kvůli tomu, že dvě kandidátky z hnutí Za obnovu vesnice byly současně členkami volební komise. Tím podle něj mohlo dojít k ovlivnění voleb. Ovšem tato žádost soudu přišla 9. října, tedy den před lhůtou pro její podání, proto ji soud zamítl.

Špatně podaná byla podle soudu také stížnost Spolku přátel Jiříkova a Filipova, který požadoval zneplatnit volby i dva kandidáty v hnutí Nezávislí kandidáti města Jiříkova.

Podle rozhodnutí soudu ovšem stížnost podal Spolek přátel Jiříkova a Filipova, nikoli strana s názvem Spolek přátel Jiříkova a Filipova. Proto stížnost zamítl.

Volbami, respektive možným neregulérním předvolebním bojem, se zabývá i severočeská policie. Zkoumá předvolební billboardy v Mostě a Ústí nad Labem, které mohou mít rasistický podtext.

Možné uplácení voličů

Vyšetřuje také možné uplácení voličů v Hoře Svatého Šebestiána na Chomutovsku. Trestní oznámení na uplácení padlo rovněž v Bílině, ve zmíněné Moldavě zase kvůli neobvykle vysokému příchodu nových voličů do obce těsně před volbami.

„Nebudeme specifikovat žádné další případy do doby, než je prověříme. Těch případů bylo více,“ sdělil v pátek severočeský policejní mluvčí Daniel Vítek.

V Moldavě se zhruba 200 obyvateli si hnutí Pracujeme pro Moldavu a Volba PRO! Moldavu v trestním oznámení stěžují na to, že se do místních hotelů během týdne nastěhovalo 11 nových obyvatel. Viní z toho současného starostu Poka. Ten to však popřel.

„Není to pravda. Opozice ať si skočí k psychiatrovi, nikoho jsem nikam nepřihlašoval. Je to manipulace s volbami z jejich strany,“ sdělil před časem MF DNES Pok. Se stejným nařčením se Pok potýkal i před komunálními volbami v roce 2010.