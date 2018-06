Nebyl to úmysl, rozbrečel se u soudu muž obžalovaný z vraždy školačky

„Je mi líto, co se stalo. Neumím si představit, co prožívají rodiče. Z vazby jsem jim hned poslal omluvné dopisy. Modlil jsem se, aby vše zvládli. Nebyl to žádný plán ani úmysl,“ řekl Chlouba před soudem.

Do jednací síně si přinesl poznámky, do kterých nahlížel. Několikrát se rozbrečel (o činu více zde).



Muž obě dívky znal delší dobu. Jezdily za ním kvůli koním a se starší udržoval i intimní vztah. „S ní jsem i žil,“ uvedl.

Detailně líčil jejich sexuální praktiky. Několik minut popisoval, že dívku v minulosti znásilnil její nevlastní bratr.

Soudkyně ho při jeho dlouhé výpovědi několikrát napomenula, aby mluvil k věci. Chlouba například několik minut věnoval tomu, že starší dívka chtěla mít sex s ročním hříbětem.



Obžalovaný zároveň mluvil o svých údajných psychických problémech. Uvedl, že trpí obsedantně kompulzivní poruchou a že bral antidepresiva.

Dějištěm činu se loni na konci září stala chalupa v Doubici na Děčínsku, v níž obžalovaný bydlel. Když mladší z dívek odešla večer z domu vyvenčit psa, přesvědčil podle obžaloby druhou, aby se v obýváku posadila na židli a nechala se spoutat.

„S čímž poškozená souhlasila,“ podotýká obžaloba. V minulosti ji totiž svazoval při intimních chvílích.

Musel vědět, že může usmrtit, upozorňuje žalobce

Pak si podle spisu stoupl za ni a začal ji škrtit prádelní šňůrou. Převrátil ji na zem a pokračoval, až dívka ztratila vědomí. „Muselo mu být zřejmé, že tímto jednáním může poškozenou usmrtit,“ napsal státní zástupce Vladimír Jan do obžaloby.



Mladší po následném návratu omráčil paralyzérem. Pak ji spoutal a přivázal provazem ke schodišti.

Starší z dívek se mezitím, jak uvádí spis, podařilo uvolnit nohy, a začala proto kopat do skříně. „Načež jí omotal přes ústa stahovací pásku, kterou se jí ale podařilo zuby a jazykem posunout. Obžalovaného požádala, aby jí pásku sundal, což učinil,“ uvádí dále obžaloba.

Pak obě dívky se spoutanýma rukama přivedl nejprve do obývacího pokoje, poté je odvedl do ložnice v prvním patře se slovy, aby spaly. Jedné z nich se ale udělalo špatně. Proto je odvedl zpět dolů.

Pornofotky a videa v telefonu

Mladší dívce přehodil kolem krku pásek od kalhot a odtáhl ji z dohledu její kamarádky. Dívka se snažila bránit. Bylo to ale marné. Chlouba jí na chodbě podle spisu omotal kolem krku provaz, kterým ji předtím přivázal ke schodům, a začal ji škrtit. Dívka se zanedlouho udusila. Poté její tělo schoval do sklepa.

Starší oběť, jež si z předchozího hrůzného zážitku odnesla řadu zranění, o chvíli později naložil do auta a odvezl do České Kamenice, kde ji vysadil a odjel.

„Dal jsem jí telefon, aby si zavolala pomoc,“ podotkl. Pak se vrátil do chalupy a prý spolykal prášky. „Sebevraždu jsem viděl jako jediné východisko,“ řekl obžalovaný.

Vedle vraždy a pokusu o vraždu viní státní zástupce Chloubu také ze zneužití dítěte k výrobě pornografie a z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Policisté totiž v jeho telefonu objevili fotografie a videa, na kterých byla starší z dívek například při jejich pohlavním styku.

Rodina zemřelé školačky žádá nemajetkovou újmu bezmála čtyři miliony korun, dívka, která přežila, požaduje milion a její matka 200 tisíc korun.



Hlavní líčení je naplánované na celý týden.

Záběry z policejní rekonstrukce činu v Doubici:



