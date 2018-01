Muž dívky škrtil provazem pět hodin, ukázalo vyšetřování vraždy v Doubici

Šestatřicetiletý chovatel koní, bývalý redaktor lokálních novin a podnikatel Martin Ch. nějaký čas chodil s šestnáctiletou dívkou z Rumburku. Zahrnoval ji dárky, dokonce jí kromě oblečení a mobilu pořídil koně.

Pak se seznámil s její o dva roky mladší kamarádkou a dívky za ním a jeho koňmi jezdily do Doubice.



Loni v září byli všichni tři na ranči ve Starých Křečanech na Šluknovsku. Po skončení akce nasedli do mužova auta a jeli za rodiči mladší dívky, aby je přesvědčili, že se někdy v budoucnu nemusejí bát pustit svou dceru na noc z domu. Přitom vymysleli lest – muž se vydával za otce starší dívky.



„Seděl u nás v kuchyni,“ řekl před časem reportérovi MF DNES otec čtrnáctileté dívky. „Vydával se za otce kamarádky naší dcery, asi aby v nás vzbudil důvěru a my souhlasili, aby přespala mimo domov. Abychom si mysleli, že bude v bezpečí a pod kontrolou,“ dodal.

Na přespání došlo pár dní poté. Dívka jela do Doubice 23. září a telefonovala rodičům, jestli může na noc zůstat u kamarádky. Ti souhlasili. Toho dne Martin Ch. s oběma dívkami nejprve jel do Liberce na nákupy. A po návratu na chalupu v Doubici události nabraly rychlý spád.

Hrůzný večer v chalupě

Mladší z dívek vychází z chalupy a jde na procházku. Bere s sebou Martinova psa. Jakmile muž se starší dívkou zůstává sám, odvede ji do horního patra a začne ji poutat ruce stahovací páskou.

Dívka později vypoví, že ji v minulosti při intimnostech několikrát spoutal. Tentokrát je to ale jiné. Podle policie to nedělá kvůli hře, ale proto, aby se nemohla bránit. Začne ji škrtit.

Asi po hodině se vrací z procházky mladší z dívek, a jelikož nemá klíče od chalupy, klepe na okno.

Obviněný schází z horního patra, otevírá dveře, a jakmile dívka vejde, paralyzérem ji omráčí. Bezvládné tělo odvleče do horní místnosti a rovněž ji spoutává.

Obě dívky škrtí provazem a celé to trvá neuvěřitelných pět hodin. Tu starší nakonec rozvazuje, nakládá do auta a odváží do nedaleké České Kamenice, aby si zavolala pomoc. Nechá ji vystoupit, předá jí mobil a instrukce, co má říkat.

U silnice ji nachází muž, který projíždí kolem. Okamžitě volá záchranku. Dívka je ve zuboženém stavu, po těle má modřiny, podlitiny, zarudlé oči od škrcení.

V nemocnici vypovídá, co se jí stalo a že v doubické chalupě je ještě jedna holka. V tu chvíli netuší, že její kamarádka už je mrtvá (o rekonstrukci případu za účasti přeživší dívky zde).

Tělo pod poklopem v podlaze

Policisté vyrážejí do Doubice, kde nalézají tělo čtrnáctileté dívky v malé místnosti pod poklopem v podlaze, kam ji vrah pohodil.

Advokát obviněného muže Zdeněk Pánek při rozhodování o vazbě sdělil, že jeho klient „rozhodně nechtěl někoho zavraždit ani svým jednáním nepředpokládal, že by mohl někoho zbavit života“. Prý mělo jít o „hrátky“, které se zvrhly.

Policisté jsou ale přesvědčeni, že muž vraždu předem a důkladně plánoval. Kvůli tomu si také pořizoval paralyzér, stahovací pásky, provaz. Policisté dospěli k názoru, že zabít chtěl obě; šestnáctiletou nakonec ušetřil jen díky tomu, že spolu nějaký čas chodili.

Zvláštní je motiv. Ani s jednou z dívek neměl obviněný osudnou noc pohlavní styk, spoutal je kvůli tomu, že je chtěl zabít. A podle policistů zabíjel jenom proto, neboť chtěl zažít, jaké to je.

Advokát obviněného Pánek v pondělí namítl, že důvod byl trochu jiný a souvisel se sexualitou Marina Ch. Víc ale sdělit odmítl.

Muž byl podle odborníků při činu příčetný

Vyšetřovatelé si nechali vypracovat psychologický a psychiatrický posudek obviněného. Z něj podle informací MF DNES vyplývá, že muž byl v době činu příčetný a zcela si uvědomoval, co dělá.

„Nejsou žádné poznatky, že by nebyl za své chování odpovědný,“ řekl státní zástupce Vladimír Jan. Odhaduje, že obžalobu by mohl podat do dvou až tří měsíců. Čeká se především na zprávu patologa, která jednoznačně sdělí, proč přesně dívka zemřela.

Ve středu minulého týdne soud v Děčíně Martinu Ch. prodloužil vazbu. „Aby nemohl utéct nebo pokračovat v trestné činnosti,“ řekla mluvčí soudu Lenka Lasovská.

Původně byl muž ve vazbě i kvůli tomu, aby neovlivňoval svědky. Ti už ale byli vyslechnuti, takže jejich ovlivnění nehrozí.

Po třech měsících, které Martin Ch. ve vazbě stráví, děčínský soud znovu rozhodne, jestli v ní počká na soudní proces.

Jestliže bude do té doby případně hotová obžaloba, bude o vazbě rozhodovat Krajský soud v Ústí nad Labem, který bude zločin řešit. Obviněnému hrozí až 20 let věznění, případně výjimečný trest.

Video z policejní rekonstrukce případu:

VIDEO: Policie rekonstruovala vraždu a pokus o vraždu v Doubici Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu