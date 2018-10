Ředitel gymnázia asi přijde o odměnu za výrok o Zemanovi do kompostu

„Jedná se o nenárokovou odměnu, která se dává například za dobrou reprezentaci školy, což je v tomto případě přesně opačný problém. Nejde o žádný zásah do jeho mzdy. Z naší strany je to velká benevolence směrem k panu řediteli. Chyba je totiž jednoznačně na jeho straně,“ prohlásil ve čtvrtek Šmíd (SPD) s tím, že celá událost nedělá dobré jméno Ústeckému kraji ani zmíněné škole.



„Je to můj návrh na řešení problému. Ale v radě je dalších deset lidí, kteří na to mohou nahlížet jinak. To ale nepředpokládám a myslím, že můj návrh přijmou,“ doplnil Šmíd.

O snížení odměn mluvil s Bergmanem už při ranní schůzce. „Pan náměstek mi otevřeně řekl, že navrhne snížení mých odměn. Že je to jednorázové, to jsem neslyšel. Ale byl bych docela rád, protože ředitelé příspěvkových organizací kraje dostávají odměny dvakrát ročně a ta výše, pokud mohu soudit podle sebe, se pohybuje v řádu několika desítek tisíc,“ prozradil Bergman.

Že kvůli svému vyjádření přijde o peníze, ho prý nepřekvapilo. „Není to poprvé. Občas se na kraji ozývám a někdy nesouhlasím, to se pak projeví. Když se to stalo naposledy, a to už je několik let, tak jsem se ani nedozvěděl, proč mi odměnu nedali. Teď je to lepší v tom, že alespoň vím, za co to je,“ řekl Bergman MF DNES.

Kromě finančního postihu chtěl Šmíd po Bergmanovi i omluvu v médiích. Událost se prý dotkla jeho rodiny. „Mně a mojí rodině tento stav ubližuje. Dostávám výhrůžné SMS a e-maily a rozhodně se necítím komfortně,“ uvedl Šmíd po schůzce.

Náměstek ústeckého hejtmana Petr Šmíd.

„Je mi líto, že Ústecký kraj, pan náměstek a jeho rodina kvůli mně trpí tím, že se na ně valí spousta dotazů, obtěžují je novináři a dokonce panu náměstkovi chodí nenávistné e-maily, za což můžu já. Rozhodně jsem nechtěl svým vyjádřením způsobit problémy kraji nebo panu náměstkovi. A už vůbec ne jeho rodině,“ omluvil se Bergman.

Za formu svého vyjádření proti prezidentovi Zemanovi, kterou Bergman zvolil na sociální síti, se však omlouvat nehodlá. „Chtěli po mně, abych uznal, že jsem nezvolil vhodnou formu, a že to nebylo šťastné vyjádření. Takovou omluvu ze mě ale nedostanou,“ uzavřel ředitel gymnázia.

Kauzu odstartovalo vyjádření Bergmana na sociální síti poté, co Zeman v Českém rozhlase několikrát použil výraz „ekonomičtí zm**i“. Ředitel gymnázia poté na svém facebookovém profilu napsal, že uložil školníkovi, aby prezidentovy obrazy „zahrabal do kompostu“.

Příspěvek okamžitě sdílely stovky lidí, některé z nich pobavil, jiné naopak pobouřil. „Takový člověk nemá na pozici ředitele absolutně co dělat,“ napsala například poslankyně ČR za SPD a zastupitelka kraje Tereza Hyťhová.