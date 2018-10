Za Zemana v kompostu se ředitel omluví, ale až po vulgárním prezidentovi

„Vyjádření pana Šmída jsem četl a uvidím, co ode mě bude požadovat při osobním setkání. Veřejnou omluvu ale čekat nemůže. Omluvím se jen v případě, že se pan prezident Zeman omluví národu za své vulgarity a slíbí, že už to neudělá, což považuji za nereálné,“ řekl Bergman (více v článku Ředitel gymnázia jde na kobereček. Psal, že zahrabal Zemana do kompostu).

Náměstek hejtmana pro školství, mládež a sport Petr Šmíd (SPD) ale ujišťuje, že ani když se Bergman neomluví, nenavrhne jeho odvolání z funkce ředitele gymnázia.



„To z mé strany nehrozí, rozhodně nebudu požadovat jeho odvolání. Jen si myslím, že forma, kterou zvolil, je naprosto nešťastná a měl by se zamyslet nad tím, jak vystupuje jako ředitel školy,“ sdělil Šmíd s dovětkem, že i on sám je ředitelem školy.

„Já bych se ale jako ředitel takto nezachoval, ani kdyby prezidentské volby vyhrál pan Drahoš. Nikde bych jeho portréty nezakopával, i když bych si je třeba doma nepověsil,“ řekl Šmíd na adresu Bergmana.

Ředitele školy se naopak zastala Učitelská platforma. „Považujeme za naprosto legitimní, že se proti chování, které je v rozporu se společenskou normou a dává dětem velmi špatný příklad, (Bergman) vymezil poměrně kultivovanou formou protestu a s nadsázkou. Navíc citované vyjádření učinil před širokou veřejností, nikoliv před svými studenty, na půdě školy nebo v rámci výchovně-vzdělávacího procesu, tudíž se sám nijak neprovinil proti společenské normě chování ředitele školy,“ napsala Petra Mazancová, předsedkyně platformy.

„Podle mě se z obou stran jedná o zbytečnou bouři ve sklenici vody,“ hodnotí situaci budoucí primátor Teplic Hynek Hanza.

Dosavadní teplický primátor Jaroslav Kubera se zase domnívá, že Facebook hýbe politickou scénou více, než by měl.

Kubera: Kdyby byl originální, obrazy by spálil jako trenýrky

„Co není na sociální síti, jako by neexistovalo. Přitom je to naprosto bezvýznamná věc. Kdyby chtěl být pan Bergman originální, vymyslel by něco podobného jako Miloš Zeman s trenýrkami. Třeba by udělal na zahradě gymnázia oheň, obrazy slavnostně spálil a studenti by si na nich opekli buřty. To by mělo alespoň nápad,“ sdělil Kubera známý svými replikami i z vysoké politiky, kde léta působí.

Přestože ředitele příspěvkových organizací jmenuje a odvolává právě rada kraje, která si Bergmana „na kobereček“ pozvala, jeho odvolání z funkce ředitele není pravděpodobné. Podle školského zákona by totiž muselo dojít k závažnému porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí na místě ředitele.

Celou kauzu odstartovalo vyjádření Bergmana na sociální síti poté, co Zeman v Českém rozhlase několikrát použil výraz „ekonomičtí zm**i“. Ředitel gymnázia na svém facebookovém profilu napsal, že uložil školníkovi, aby prezidentovy obrazy zahrabal do kompostu.

Příspěvek okamžitě sdílely stovky lidí, některé z nich pobavil, jiné pobouřil. Například poslankyně za SPD a krajská zastupitelka Tereza Hyťhová reagovala na svém facebookovém profilu, že Bergmanova slova považuje za profesní selhání a špatný vzor žákům. „Takový člověk nemá na pozici ředitele absolutně co dělat,“ napsala Hyťhová.