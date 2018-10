Vrchní soud potvrdil Chloubovi 19 let vězení za vraždu školačky v Doubici

Brutální čin se odehrál loni v září v chatě, v níž šestatřicetiletý Chlouba žil. Obě dívky tam držel několik hodin svázané a škrtil je (více v článku Muž dívky škrtil provazem pět hodin, ukázalo vyšetřování vraždy v Doubici).

Mladší z dívek jeho řádění nepřežila, Chlouba podle spisu její tělo ukryl do sklepa. Její šestnáctiletou kamarádku po činu odvezl do České Kamenice, kde ji vysadil a odjel. Pak se vrátil se zpátky do chalupy, kde ho zadržela policie.

Chlouba má zaplatit přeživší dívce a pozůstalým po zavražděné dva miliony korun.

Obě dívky znal Chlouba delší dobu. Umožňoval jim v Doubici jezdit na koních, které milovaly. Se starší z nich měl intimní vztah.

„Je mi líto, co se stalo. Nebyl to žádný plán ani úmysl,“ prohlásil obžalovaný v červnu při zahájení hlavního líčení. Znalci Chloubu označili za člověka s narušenou osobností.



„Ve dvou případech zaútočil na to nejcennější, na lidský život. Zavraždil bezproblémovou dívku. Její smrt byla zbytečná, nesmyslná,“ uvedla při červencovém líčení, kdy padl rozsudek, ústecká soudkyně Šárka Tampová.

Žalobce tehdy v závěrečné řeči uvedl, že Chloubovo jednání vykazuje velmi vysoký stupeň společenské nebezpečnosti a je na místě mu uložit trest 23 let vězení.

Obhajoba naopak žádala překvalifikování trestného činu s tím, že Chloubovi nebyl prokázán úmysl vraždit.

Obžalovaný Martin Chlouba u ústeckého soudu:



VIDEO: Soud projednává brutální vraždu mladé dívky z Děčínska Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu