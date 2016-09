Ke svobodě pomohla únosci dětí přímluva šéfa věznice, pro byl i žalobce

„Předseda senátu na základě provedeného dokazování zjistil, že odsouzený splňuje všechny zákonné podmínky trestního zákona pro podmíněné propuštění z výkonu trestu,“ zní klíčová pasáž v odůvodnění, které má MF DNES k dispozici (usnesení zde).



Zdeněk H. kvůli pokusu o únos dvou holčiček z Českolipska na přelomu let 2003 a 2004 dostal osm a půl roku, za mřížemi ale strávil jen čtyři roky a čtyři měsíce (psali jsme o tom zde).

Vzhledem k tomu, že soud při propuštění odkázal jen na zákon, lze dovodit pouze to, že Zdeněk H. svým chováním a plněním povinností vězně prokázal polepšení a že bude vést řádný život.

O své nápravě přesvědčil i státního zástupce

Více soud propuštění Zdeňka H. nevysvětlil, neuvedl ani příklady jeho polepšeného chování za mřížemi. Podle právníků není takto krátké rozhodnutí ničím zvláštním, soudy mohou obdobným způsobem postupovat.

„Soud se může dotázat státního zástupce a odsouzeného, zda žádají o podrobné písemné zdůvodnění rozhodnutí. Když řeknou, že ne, nic se zdůvodňovat nemusí,“ vysvětlil právník Narcis Tomášek.

MF DNES se přes opakované snahy nepodařilo zastihnout soudkyni, která v květnu 2008 únosce pustila na svobodu.

„Soud zkoumá, zda jsou splněné zákonné požadavky pro podmíněné propuštění. Jiné okolnosti pro to nejsou důvodem,“ podotkl jen Michal Dvořák, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 4, jenž o propuštění rozhodl.

Zdeněk H. podle odůvodnění přesvědčil o své nápravě i státního zástupce, protože s jeho propuštěním souhlasil. Únosci na svobodu také pomohla přímluva ředitele věznice na Pankráci, kde si tehdy trest odpykával.

Ředitel už ve vězeňství nepůsobí

„Vzhledem k tomu, že se ředitel připojil k žádosti odsouzeného,“ lze o tom číst zmínku v rozhodnutí o propuštění. Ředitelem byl tehdy Jaroslav Gruber, jenž věznici vedl šestnáct let. Dnes už ve vězeňství nepůsobí.

Ještě v roce 2008 Gruber sám odešel. Podle neoficiálních informací kvůli ostudě, média popisovala jeho údajné řízení pod vlivem alkoholu. „Nezastírám, že pan náměstek míval problém s pitím,“ řekl k tomu tehdejší ředitel vězeňské služby Luděk Kula.

Přestože se podle pražského soudu Zdeněk H. ve vězení polepšil, dnes je obviněný za obdobný čin. Policie ho stíhá jen rok poté, co mu uplynula sedmiletá zkušební lhůta. Zda tedy nebylo podmíněné propuštění chybou, nechtěl pražský soud hodnotit.

„Soud nemůže jakkoli komentovat trestní stíhání kohokoli v jiné trestní věci, nadto za situace, kdy toto stíhání není dosud ukončeno,“ poznamenal mluvčí soudu Dvořák.

Pachatele policie nyní obvinila za to, že unesl a věznil šestnáctiletého chlapce a třináctiletou dívku deset dní v garáži na ústeckém Střekově (blíže o tom zde). Policie Zdeňka H. stíhá za omezení osobní svobody, vydírání, ohrožování výchovy dítěte a šíření pornografie. Za to mu hrozí až osm let let vězení.