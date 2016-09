Muž stíhaný za věznění dětí odseděl z trestu za předchozí únosy jen půlku

„Nelze přehlédnout vysokou společenskou nebezpečnost jednání obžalovaného. Motiv jeho činu je třeba hodnotit jako zvl᚝ zavrženíhodný,“ stojí v rozsudku českolipského soudu z roku 2004, jejž má MF DNES k dispozici (rozsudek zde).

První únosy Zdeňka H. se datují na přelom let 2003 a 2004, kdy se potuloval po Českolipsku, vykrádal chaty a občas v nich přespával. Během toho se připravoval, že se bude živit únosy dětí, které si vezme jako rukojmí.

Vybral pro ně úkryt, z vloupaček do něj nosil různé vybavení pro děti, jako omalovánky, oblečení, učebnici či příbory a ve finále se ozbrojil. Opatřil si plynovou pistoli, pouta a slzný plyn.

Jako první si vybral rodinu ve Skalici u České lípy. Do domu se vloupal 12. prosince kolem tři čtvrtě na sedm ráno poté, co manžel odešel do práce. Zdeněk H. s kuklou na hlavě vnikl do ložnice, na přítomnou ženu namířil pistoli a žádal od ní vydání desetileté dcery.

„To je přepadení. Chci peníze. Okamžitě je navalte! A vzbuďte dceru, vezmu si ji jako zástavu,“ křičel na ni.

Matka ale odmítla a následné dohadování v dětském pokoji vzbudilo dívčina dědečka. Únosce příchod starého pána zaskočil. Stačil si ale říct o peníze, muž mu dal čtyři stovky a Zdeněk H. zmizel.

„Na ten den, kdy vlétl s pistolí do ložnice, nikdy nezapomenu. První dny po přepadení jsem chtěla, abychom prodali dům a odstěhovali se někam daleko odsud,“ vyprávěla pak matka.

„Obžalovaný toto jednání doznal, trestnou činnost plánoval. Sledoval dům i členy domácnosti,“ píše se v rozsudku.

Na další únos se pečlivěji připravil

Ještě více se pak připravil na další únos, pro nějž si vybral rodinu z obce Pihel, také na Českolipsku. Než 15. ledna udeřil, do domu se předtím třikrát vloupal. Ukradl videokameru, dětské oblečení a stačil také povolit šroubky u oken, aby se mu lépe utíkalo.

Při třetí „návštěvě“ už chtěl sedmiletou dívku unést, dokonce stihl v domě napsat dopis, v němž žádal o výkupné 500 tisíc korun nebo 15 tisíc eur. Jenže ho vyrušil otec dívky, Zdeněk H. proto zmizel.

Holčičky se zmocnil až na čtvrtý pokus, do domu vnikl hodinu po půlnoci. Dívenku odnesl z postele, jenže se probudila a začala plakat. Pláč vzbudil matku, která se únosci postavila.

„Beze strachu za dítě bojovala a přestože jí muž hrozil střelnou zbraní, podařilo se jí dítě vytrhnout,“ popsala českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková.

Zdeněk H. obratem změnil plány. S plynovou pistolí v ruce přinutil matku připoutat se k radiátoru v koupelně, začal jí vyhrožovat nožem a dostal z ní, kde jsou v domě peníze. Nakonec ukradl 4 800 korun a sto eur a utekl.

Trestnou činnost podrobně plánoval

„Dům poškozených si vybral cíleně a celou trestnou činnost si podrobně naplánoval,“ píše se v rozsudku. Policie ho dopadla za pár dní při vykrádání chaty, celkem se takto vloupal do devíti objektů.



Kriminalistům se přiznal a prozradil i všechny podrobnosti včetně toho, jak se na únosy připravoval. I to pak pomohlo českolipskému soudu, aby ho v červenci 2004 potrestal.

„Obžalovaný byl uznán vinným z trestných činů krádeže, poškozování cizí věci, porušování domovní svobody, loupeže a pokusů trestných činů braní rukojmí a únosu,“ vyjmenoval mluvčí soudu Milan Vencl.

Českolipský soud mu vyměřil sedm let vězení. Jenže Zdeněk H. později stanul před Okresním soudem v Liberci, který projednal další jeho trestné činy. V září 2005 mu pak uložil souhrnný trest ve výši osmi a půl roku.

Zdeněk H. seděl za mřížemi od ledna 2004, kdy ho policie zadržela. Když ho pak českolipský okresní soud potrestal, z vazby byl převedený rovnou do vězení na Pankráci. Za mřížemi ale nakonec strávil jen necelé čtyři a půl roku.

Zkušební lhůta skončila loni

„Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze 30. května 2008 byl podmíněně propuštěný,“ sdělil mluvčí soudu Michal Dvořák.

Proč žádosti pachatele o propuštění soud vyhověl, mluvčí nesdělil. Lze ale dovodit, že Zdeněk H. byl vzorným vězněm a pražský soud jeho nápravu uznal jako dostatečnou.

„Byla mu stanovena zkušební doba v trvání sedmi let,“ podotkl mluvčí Dvořák.

Zkušební lhůta tak Zdenku H. skončila loni v červnu. Rok před tím koupil garហv ústecké čtvrti Střekov, kterou přestavěl jako odhlučněnou garsonku. Letos 7. září v ní rodiče s policií objevili uvězněného 16letého chlapce a 13letou dívku, které postrádali deset dní (psali jsme o tom zde).

Policie Zdeňka H. obvinila z omezení osobní svobody, vydírání, ohrožování výchovy dítěte a šíření pornografie, soud ho kvůli obavám z útěku a pokračování v trestné činnosti poslal ve vazbě. „Prozatím je kvalifikace na nejvyšší možné sazbě, kdy mu hrozí osm let let odnětí svobody,“ podotkl žalobce Pavel Kaláb.