Zahraniční reportér zachraňuje ruinu nádraží, z lásky ke Krušným horám

Krušnohorské nádraží bylo postavené v 19. století. Léta opuštěný objekt měl propadlou střechu i stropy, polámané trámy a místnosti zasypané sutí a odpadky.

„Nádraží hrozila demolice, přišlo mi to jako velká škoda. Je tady zvláštní genius loci. Řekl jsem si, že stojí za záchranu, tak jsem budovu koupil. Takové objekty mají za sebou kus historie a je smutné, že postupně mizejí,“ vysvětluje majitel, povoláním zahraniční zpravodaj.



Řadu let působí jako rozhlasový novinář v Egyptě. Krušné hory jsou mu ale blízké z dětství. „V regionu máme chatu a dá se říci, že jsme s bratrem pod Krušnými horami vyrůstali,“ říká Macháček.

„Do Kovářské a do okolí jsme podnikali výlety, vždycky se mi toto místo líbilo. Do budoucna plánuji, že se do Česka natrvalo s rodinou vrátím, a Kovářská je místo, kde chci trávit část roku,“ dodává.

Dnes je budova vyklizená a má novou střechu. „Vycházeli jsme z dobových fotografií. Rád bych domu zachoval původní ráz. Naštěstí staticky je objekt neporušený,“ přibližuje reportér.



Radnice nové využití budovy vítá

Vedení městyse je rádo, že bude mít nádraží nové využití. „Vítám, že bude nějakým způsobem dál žít a nebude dál chátrat,“ uvedl starosta Petr Siegl.

Nádraží Kovářská stojí v nadmořské výšce 875 metrů u železniční trati číslo 137, která spojuje Chomutov s Vejprty a dále pokračuje do Německa. Vlaky zde začaly jezdit v roce 1872.

Nádražní budova byla zkolaudovaná v roce 1880. „Zdá se to skoro neuvěřitelné, ale na to, v jakém stavu objekt byl, se dochovaly například původní podlahové dlaždice v přízemí. Určitě se je pokusím zachránit,“ upozorňuje Macháček.



Krušnohorská lokálka představovala za první republiky důležitou spojnici mezi československým a německým příhraničím (blíže k tomu zde).

Nádražní budova v Kovářské je opuštěná od první poloviny 90. let, kdy tam byla uzavřena pokladna.

S útlumem železniční dopravy nastala zkáza nejenom této nádražní budovy, ale i řady dalších. Nyní po trati jezdí osobní vlaky pouze v období od května do konce září, a to jen o víkendech a státních svátcích.