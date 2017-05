Krajská zdravotní „nalije“ 850 milionů do vybavení svých pěti nemocnic

Pavilon B mostecké nemocnice bude brzy adresou nového pracoviště. V budově začne ještě letos fungovat oddělení následné intenzivní péče (NIP).

NIP je určené pacientům, u nichž se stabilizoval kritický stav, ale stále jsou závislí na podpoře základních životních funkcí. Související bude oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP), kam pacienti následně přecházejí.

„Po stavební stránce už je hotovo. Finišuje se,“ řekl generální ředitel Krajské zdravotní (KZ) Petr Fiala.

V Ústeckém kraji se bude jednat teprve o druhé pracoviště tohoto typu. Jedno menší mají v Lounech, ale tamní špitál pod KZ nespadá. „Pokud jde čistě o Krajskou zdravotní, bude to první pracoviště,“ upřesnil Fiala.

Z menší části pomohou dotace

Společnost si mosteckou nemocnici jako zázemí vybrala pro její dostatečně velké volné prostory a dobrou dostupnost. Výstavba oddělení vyšla KZ na bezmála 17 milionů korun.

Jedná se o jednu z mnoha investic, na kterých KZ nyní už naplno pracuje nebo je v nejbližší době chystá. Firma si naplánovala pro letošek objem investic ve výši přesahující 850 milionů korun, z toho přes 752 milionů půjde z jejích vlastních zdrojů, zbytek z dotací.

„Samozřejmě to neznamená, že všechny teprve chystané investice budou hotové letos, mnoho z těch projektů je víceletých. Určitě už na nich ale tento rok budeme pracovat třeba formou přípravy projektové dokumentace,“ doplnil Fiala. Pokud jde o dotace, už jsou jisté a zapojené do rozpočtu.

Přístroje pro nedonošené děti

Peníze půjdou do všech pěti nemocnic. V areálu již zmíněné mostecké dojde vedle rozjetí nového oddělení NIP a DIOP třeba k přestěhování nemocniční lékárny, a to do prostor někdejší kartotéky.

Za pavilonem B vzniká velké parkoviště. „Zateplíme také plicní pavilon a připravujeme rekonstrukci dětského a dorostového oddělení,“ vypočítal generální ředitel Fiala.

V ústecké Masarykově nemocnici se bude dále vylepšovat dětský pavilon D. „Vedle zateplení a výměny oken a dveří dojde k nástavbě celého nového nadzemního podlaží,“ přiblížil mluvčí KZ Jiří Vondra.

Předpokládaná cena je 77 milionů. V dubnu tu uvedli do provozu speciální přístroje pro nedonošené děti (psali jsme zde).

Onkologie V Podhájí se dočká nové fasády. V areálu začne fungovat lékárna. Rekonstrukcí prochází i onkologický stacionář. Pracovat se v Ústí bude i na rozšíření centrálních operačních sálů.

Pavilony, magnetické rezonance i mamografie

V Děčíně chystají rekonstrukci největšího pavilonu I, který čeká zateplení a výměna oken a dveří. Nejvíce živo bude kolem oprav o prázdninách. K pavilonu bude také v budoucnu přistavěný objekt, v němž najde zázemí magnetická rezonance.

„Ve fázi přípravy je projektová dokumentace pro výstavbu nových operačních sálů a urgentního příjmu,“ popsal Fiala. Stavba této nové budovy by podle studie měla vyjít na 242 milionů korun bez započítání lékařských technologií.

Nové mamografické centrum, největší v kraji, otevřou letos v Chomutově. Za zhruba šedesát milionů korun tam společnost vybuduje také nový stravovací provoz.

Zároveň je v přípravě projekt urgentního příjmu. V areálu mají přibýt také propojovací chodby mezi pavilony.

Přes 200 milionů korun má stát nový pavilon se čtyřmi operačními sály a sterilizací, který přibude u teplické nemocnice (psali jsme o tom zde).

„Stavět se začne letos. Hotovo by mělo být v první polovině roku 2019,“ prozradil Fiala. Zároveň odstartují práce na urgentním příjmu. Ten chce firma dokončit příští rok.