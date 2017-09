Ústečané přestanou platit za odpad, město tím přijde o desítky milionů

Vedení magistrátu tím také chce narovnat situaci z roku 2008, kdy město zvýšilo daň z nemovitosti a na revanš poplatek zrušilo, ale dva roky poté ho znovu zavedlo a daň zůstala stejná.

„Považuji to za nápravu nespravedlnosti. Chceme splnit to, co už bylo občanům v minulosti slíbené,“ sdělila primátorka Nechybová.

Schválení předcházela dvouhodinová diskuse. Některým zastupitelům se návrh nelíbil, protože podle nich není plošné zrušení poplatku výchovné a městu nic nepřinese.

Je to populismus, zní z opozice

Navíc tak město přijde o několik desítek milionů korun do rozpočtu. „Peníze získané od poctivých Ústečanů můžeme smysluplněji investovat zpátky do města, a tím pro ně něco udělat,“ podotkl například zastupitel Pavel Štěpař.

Zastupitel Martin Krsek zase míní, že návrh je jen populistické gesto. Předložil vlastní vyhlášku, podle které by byly od platby osvobozené jen určité skupiny lidí jako studenti nebo důchodci.

„Poplatkem můžeme motivovat Ústečany, aby třídili odpad, a tím snížili vznik komunálního odpadu,“ poznamenal Krsek.

Jeho řešení ale nakonec neprošlo. Pro návrh primátorky hlasovalo 24 z celkového počtu 37 městských zastupitelů.