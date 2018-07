V Radonicích řeší, co se zničeným mostem. Je stejný jako lávka v Troji

8:05 , aktualizováno 8:05

Smůlu mají lidé, kteří by se chtěli dostat v Radonicích na Lounsku přes most na druhou stranu řeky Ohře. Je totiž zavřený. Může za to stejná konstrukce, jakou měla lávka pro pěší v pražské Troji, která se zřítila v závěru loňského roku. Kdy se radonický most znovu otevře, není jasné.