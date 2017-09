Policie odložila případ zmizelé školačky, přítel matky byl jediný podezřelý

16. ledna - policie oznámila, že rozsáhlé pátrání po Michaele Muzikářové nepřineslo žádné výsledky

17. ledna - policisté oznámili, že dívku hledají i v schengenském prostoru

21. ledna - do pátrání se kromě speciálního policejního týmu zapojil rozšířený tým kriminalistů z jednotlivých územních odborů v kraji a přidali se i dobrovolníci. Nasazen byl i speciálně vycvičený pes saské policie

30. ledna - policie oznámila, že prověřuje úmrtí člověka, který souvisí s případem pohřešované školačky. Šlo o partnera matky hledané dívky jednorukého Otakara S., později vyšlo najevo, že se oběsil v bytě v Čeminech na Plzeňsku. Podle některých médií byl v případu zmizelé dívky hlavním podezřelým. Policie to nekomentovala

8. února - policie odmítla spekulace některých médií o tom, že pátrání po dívce směřuje do Německa

10. července - půl roku po zahájení pátrání policie oznámila, že nemá žádné nové informace, které by mohla zveřejnit, a naznačila, že případ by mohl být odložen