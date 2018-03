Přistižený zloděj zapomněl v tašce s lupem bundu, nechal v ní občanku

„Muži ve věku 23 a 29 let přišli do prodejny elektra, kde starší z nich odstranil bezpečnostní čip z krabice s notebookem za téměř 13 tisíc korun. Tu pak vložil do igelitky, kterou nesl druhý muž,“ líčí krádež policejní mluvčí Daniel Vítek.



Mladší z pachatelů se následně pokusil obchod opustit bez zaplacení zboží. Když ho zastavil vedoucí prodejny a chtěl, aby mu tašku ukázal, zloděj ji položil na zem a utekl.

Kromě notebooku ale nechal v igelitce svou bundu i s občanským průkazem. Policie tak záhy vypátrala jeho i spolupachatele.

„Oba obvinění se do křížku se zákonem nedostali poprvé. Za krádež ve stadiu pokusu jim teď hrozí až dva roky vězení,“ dodává Vítek.