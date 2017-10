Náměstí jak po bombardování, Zeman se za svá slova v Žatci omluvil

V Žatci Zemana přivítalo zhruba 200 lidí vlažným potleskem. Hned na úvod se prezident zdejším obyvatelům za svá slova o náměstí zdejším obyvatelům omluvil.

„Když jsem sem přijel a objel náměstí Svobody, tak jsem nevěřil svým očím, že je tak hezké,“ sdělil. Podle jeho informací, které čerpal z regionálních médií, prý mělo být náměstí zpustlé a zchátralé. Lidé jeho omluvu přijali s o poznání vřelejším potleskem.

Při následné besedě se podivil, že je na Žatecku tak vysoká nezaměstnanost, když zde funguje průmyslová zóna Triangle, která dává práci stovkám lidí.

Při dopolední zastávce v Dubí ovšem chválil zcela opačný trend. „Jsem rád, že v Dubí klesla nezaměstnanost ze sedmi na pět procent. Někteří lidé ale pracovat nechtějí. A i když mě někdy označují za rasistu, chtěl bych jasně říci, že člověk, který odmítne nabízenou práci a nemá pro to zvláštní důvody, například zdravotní, by neměl dostávat sociální dávky,“ řekl prezident.

Dále promluvil také o nepřizpůsobivých občanech.

„Slovo nepřizpůsobivý si někdo vykládá do etnika, ale já si myslím, že může být romský flákač, bílý flákač, ale vždy je to především flákač. Ostatní na něj musí vydělávat, zatímco on se jim posmívá, inkasuje sociální dávky, někdy i za výrobu dětí, což je zvlášť nechutné. Je to problém, který je potřeba řešit, a jsem rád, že se podařilo přijmout zákon, který říká, že nebudeš-li vykonávat alespoň 20 hodin měsíčně veřejnou službu, dostaneš jen existenční minimum. Je to krok správným směrem,“ poznamenal Zeman.