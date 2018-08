K opravené trati chce Moldava i hezké nádraží, obnova začne příští rok

Vznikl spolek Moldavská dráha, který má v plánu chátrající historické nádraží zachránit. A pokud vše půjde, jak má, mohla by jeho rekonstrukce začít už v příštím roce.



Vedení obce Moldava už dlouho hledá cestu, jak zkázu historické památky odvrátit a budovu nádraží využít opět jako zázemí služeb pro místní obyvatele i turisty. O získání peněz na jeho obnovu nyní jedná se státem.

„S českými i německými partnery se nám povedlo položit základ zájmového uskupení obcí a spolků z obou stran hranice. První česko-německá konference sdružení se uskutečnila v březnu v Dubí a jejím výsledkem je plán, jak konkrétními aktivitami podpořit rozvoj dráhy i jak realizovat rekonstrukci nádraží coby významné technické památky,“ sdělila místostarostka obce Eva Kardová.

Nádražní budova z roku 1885 o ploše větší než 1 600 metrů čtverečních zajišťovala v minulosti na česko-německé hranici drážní, celní, poštovní, telegrafní či policejní agendu.

Po roce 1945, kdy zde bylo zrušeno mezinárodní vlakové spojení, budova dosluhovala ještě do poloviny 80. let coby zázemí pro učně Středního odborného učiliště železničního.

Po listopadu 1989 přešla do soukromých rukou, vystřídala několik vlastníků, kteří s ní měli různé záměry, avšak nikdy je nedotáhli a nevyužitý objekt začal chátrat.

Budovu odkoupila obec

Obec se do jeho osudu zapojila v roce 2014, kdy zastupitelstvo schválilo odkoupení budovy od Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) za odhadní cenu 3,23 milionu a od roku 2016 je jejím vlastníkem.

„Poté, co jsme objekt převzali do majetku obce, provedli jsme v něm úklid nepředstavitelného množství odpadků a na nádraží se odehrálo i několik akcí. To je ale samozřejmě málo. Po celou dobu důkladně zvažujeme nejrůznější náměty, jak pro budovu získat potřebné investice do rekonstrukce a dlouhodobého využití. Po zkušenostech z minulosti se však kloníme k tomu, že obnovu a využití budovy by neměl řídit nikdo jiný než obec jako vlastník,“ poznamenala Kardová.

Radnice podle ní v rámci březnové konference přijala nabídku předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka na projednání věci s úřadem vládního zmocněnce.

„Tato jednání aktuálně pokračují za pomoci zájmového uskupení Moldavská dráha s Czechinvestem. Půjde-li vše podle plánu, bude už na jaře 2019 možné začít s prvními projektovými a následně stavebními pracemi,“ věří Kardová.

Provoz na trati přerušil sesuv

V té době už by měl být obnoven i provoz na trati. Ten ustal loni v březnu po sesuvu půdy mezi novoměstským a mikulovským tunelem. Nejprve se mluvilo o tom, že trať bude provozuschopná už letos na jaře, poté však České dráhy prodloužily výluku až do konce října.

A přestože následně mluvčí SŽDC Marek Illiaš tvrdil, že to je mezní termín a společnost se bude snažit trať otevřít dříve, teď naznačuje, že ani to není jisté a že se možná oprava ještě lehce protáhne. „Ukončení výluky předpokládáme nejdříve posledního října letošního roku,“ sdělil Illiaš.



Za prodloužením opravy podle něj stálo hned několik skutečností. „Během sanačních prací jsme zjistili, že pevný skalní podklad je v části opravovaného náspu hlouběji, než předpokládal projekt, což si vyžádalo umístění delších pilotů a kotev. Po odstranění nánosů byla zjištěna mnohem rozsáhlejší degradace části obkladní zdi vyžadující úpravu projektu,“ doplnil.

I cena opravy se podle Illiašových slov navýšila. „K dnešnímu dni platí, že by se měla pohybovat kolem 60 milionů korun. Pokud se nevyskytnou opět nějaké další nepředvídatelné komplikace,“ podotkl mluvčí SŽDC.