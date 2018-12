Novinky v jízdních řádech přinesou kraji přečíslování linek i více vlaků

„To aby se číselně přiblížila k ostatním linkám v uzlu Ústí nad Labem,“ vysvětluje mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Linka spojující Chomutov s německým Cranzahlem bude T7 a mezi Moldavou a Mostem či Ústím nad Labem pak T8. „Změna vychází z převažujícího turistického charakteru těchto linek,“ říká Fraňková.



Právě neděle je dnem, kdy se mění jízdní řády a kdy začínají platit další novinky.

Na železnici se dále počítá s nasazením více vlaků na lince R15 mezi Ústím a Libercem. Během turistické sezony bude pro cyklisty přívětivější takzvaná Letní kometa, tedy přímý osobní vlak spojující Ústí s Drážďany.

„Jeho součástí bude vůz uzpůsobený pro přepravu jízdních kol s kapacitou 23 míst. Bude tak možné mnohem pohodlněji cestovat s jízdním kolem do Bad Schandau nebo Drážďan a snadno se tak dostat na mezinárodní Labskou cyklostezku číslo 2 nebo do Saského Švýcarska,“ podotýká Fraňková.

V turistické sezoně se rozšíří provoz linky T1 Česká Kamenice – Kamenický Šenov. Navíc v období letních školních prázdnin bude linka na rozdíl od zbývajících turistických motoráčků v provozu denně.

Pokud jde o zelené autobusy, které vypravuje Ústecký kraj, na lince 450 mezi Chlumcem a Ústím nad Labem pojede poslední večerní spoj ve všední dny z Chlumce o hodinu později.

Na lince 452 mezi Bahratalem, Ústím nad Labem a Úštěkem se například prodlouží jeden spoj do Týniště a naopak se zredukují „školní“ spoje.

Ty nebudou jezdit během všech prázdnin, které platí pro ústecký okres, v ranních a dopoledních hodinách. Doposud tyto spoje cestující nevozily pouze během letních prázdnin.

Lidé se musí připravit také na výluky. Na začátek roku se chystá oprava mostu u Jetřichovic. Podle délky jejího trvání se zkrátí turistická sezona na lince 434 mezi Děčínem a Krásnou Lípou.

Výluka nastane i na lince 436 z Děčína do Jetřichovic, a to u několika spojů, které zajíždějí do Vysoké Lípy. „Způsob zajištění dopravy během výluky se nyní připravuje,“ dodává Fraňková.