Pořezaná a zbitá žena se probrala nahá ve vaně. Někdo na mě klepal, říká

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření z pokusu těžkého ublížení na zdraví,“ řekla iDNES.cz policejní mluvčí Ludmila Světláková.



Paní Martina TV Prima popsala, jak se po útoku probudila z bezvědomí zbitá a pořezaná na hlavě i na nohou. Řekla, že se obává, že jde jí i jejím dvěma dětem o život.

„Klekl na mě, měl potetovanou ruku, byl silný. Dal mi pěstí a řekl, že zná moji dceru a že ji to čeká taky. Praštil mě do týla, já tu zůstala ležet, zkroutil mi ruku a praštil mě do spánku,“ vylíčila žena v televizi.

Co se dělo potom, prý už paní Martina neví. Když se probrala, ležela nahá ve vaně.

Útoku podle jejích slov předcházela nepříjemná událost, která se týkala i její dcery. Ta si hrála venku a svezla se na skateboardu kluků od sousedů. „Nechali ji dvakrát svézt, pak po ní chtěli hodinky. Když jim je nechtěla dát, šli si domů pro peníze sami, až ke dveřím. Vyhnala jsem je,“ uvedla Martina.

Počmárané dveře a shořelá rohožka

Nepříjemnosti podle ní pokračovaly i v následujících dnech. „Přes celé dveře jsem měla namalované dámské přirození s nápisem: Chcípni! Pak mi shořela rohožka,“ dodala žena.

Ke čmáranici na dveřích i k zapálení rohožky se podle ženy přiznal prostřednictvím rodičů dvacetiletý soused - stejný mladík, který se zúčastnil konfliktu kvůli jízdě na skateboardu.

Jeho matka paní Martině řekla, že s následným násilím ale mladík nemá nic společného a ani o něm nic neví, prý jen počmáral dveře a zapálil rohožku.

Kdo poškozené ublížil, není dosud jasné. Policie proto hledá svědky, kteří si všimli nějaké události, jež by mohla přispět k objasnění případu.