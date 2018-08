Žatecká nemocnice otevře dětské oddělení, porodnice zůstává zavřená

„Nastoupí 3. září, postupně bude zahájena činnost uzavřeného oddělení,“ uvedl ředitel městské nemocnice Jindřich Zetek. Jako první se mají otevřít ordinace, následně i lůžková část.

Nemocnice byla nucena uzavřít oddělení začátkem května kvůli odchodu několika lékařů na nemocenskou a výpovědi tehdejší primářky. Zároveň skončila i porodnice, její obnovení se plánuje až za několik týdnů.

„Otevření porodnice předpokládáme v říjnu, po úplném rozjezdu dětského oddělení,“ dodal Zetek.

Termín otevření porodnice se tak již poněkolikáté odkládá, původně mělo jít o krátkodobou záležitost. Ovšem nasmlouvaní zdravotníci nakonec do nemocnice nenastoupili.

„Snad se již problémy podařilo vyřešit. Otevřením dětského oddělení a plánovaným zprovozněním porodnice se zvýší dostupnost lékařské péče v regionu,“ řekla starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

Město letos poslalo do nemocnice mimořádnou dotaci ve výši deset milionů korun na platy zdravotníků. „Jsou to prostředky určené na stabilizaci personálu, především na pokrytí zvyšujících se platových nákladů,“ dodala Hamousová s tím, že je to jasný signál, jak je nemocnice pro město důležitá.

Dotace je rozdělena do tří splátek, první dvě již nemocnice získala, třetí čtyřmilionovou částku dostane v září.