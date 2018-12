Zda politik kousl strážníka, soud zatím neví. Ze tří svědků přišel jeden

Josef Šebek je obžalovaný z násilí vůči úřední osobě (více čtěte v článku Hrozil strážníkům a jednoho pokousal, říká žalobce. Politik vinu odmítá).

K dnešnímu líčení soudce předvolal tři svědky, kteří nedaleko místa potyčky mezi strážníky a Šebkem sekali trávu. Dostavil se však jen jeden z nich.



„Byli jsme zhruba dvacet metrů daleko. Pán nejdříve strčil jednoho kluka na plot, pak přijeli strážníci. Asi se nechtěl legitimovat, tak ho začali pacifikovat,“ vypověděl svědek.



Podle něj muži na sebe řvali, co konkrétně, to prý neslyšel. Na dotaz soudce, zda viděl, že je někdo z aktérů zraněn, svědek odpověděl, že ne. „Neviděl jsem, zda (obžalovaný) někoho kousl. Ani na něm jsem neviděl žádné zranění. Ležel ale tváří na kapotě policejního auta,“ popsal svědek.

Událost se stala 11. července 2016 poblíž centrálního parku v Chomutově. Incidentu se strážníky předcházela roztržka Šebka se třemi chlapci, oblečenými do součástí policejních uniforem a se zbraněmi.

Šebek na ně zavolal strážníky a než hlídka na místo dorazila, dvěma chlapcům bránil podle spisu v odchodu a držel je u plotu.

Podle dřívějších výpovědí strážníků na policii i u soudu bylo na první pohled patrné, že se jedná o nezletilé chlapce. Byli to kluci ve věku od 12 do 15 let. Strážníci podle spisu Šebkovi řekli, ať ty dva školáky pustí, že jsou to jen děti, které si zde zřejmě hrají a ničeho protiprávního se nedopouštějí.

Soud bude pokračovat v lednu

„Také jsem si jich všiml, byli to malí kluci, řekl bych kolem deseti let,“ uvedl svědek s tím, že nikoho v okolí neohrožovali. „Spíš se chtěli předvést v policejním oblečení,“ dodal.

Šebek strážníkům oznámil, že si je vyfotografuje při zákroku proti nim, načež ho městští policisté vyzvali k prokázání totožnosti. Podle žalobce to Šebek odmítl, proto se ho rozhodli odvézt na služebnu, čemuž se aktivně bránil.

V obžalobě stojí, že během nasazovaní pout Šebek dvakrát kousl strážníka do rukou. V průběhu zákroku prý strážníkům navíc vyhrožoval, že je osobou ve vysokém postavení a že je zničí.

„Obžalovaný ve své výpovědi při minulém líčení vinu odmítl a naopak upozornil na nepřiměřený zákrok městských strážníků,“ konstatoval dnes soudce.

Hlavní líčení bude pokračovat výslechem dalších svědků v lednu. Soudce chce také přehrát videozáznamy strážníků ze zákroku.