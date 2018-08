Američan nechal v Litoměřicích peněženku, do USA mu ji přivezla Češka

Když Američan Steve Hiniker projížděl v uplynulých měsících se svou manželkou na kole Evropou, zavítal i do Česka. Jedním z měst, které na trase z řeckých Atén do norského Osla navštívil, byly také Litoměřice, kde se mu přihodila velká nepříjemnost.



V jednom ze zdejších obchodů totiž po zaplacení nechal na pultu ležet peněženku a pokračoval v cestě. Uvědomil si to po zhruba sto kilometrech. Pokusil se proto do města zavolat, na policii a do turistického centra.

Nikde ale nemluvili anglicky. Na internetu zjistil, že obchod už má zavřeno a znovu se otevře až po víkendu. Proto zablokoval platební karty, které v peněžence zůstaly, a jel s manželkou dál.

Všechno nasvědčovalo tomu, že peněženku, v níž měl i hotovost a řidičský průkaz, už nikdy neuvidí.

Za pár dní to ale začalo vypadat, že nešťastná událost bude mít přece jen dobrý konec. A to díky Jaroslavě Karbulkové, Češce žijící ve Spojených státech, která přiletěla navštívit své příbuzné a známé.

Žena šla nakoupit do stejného litoměřického obchodu. Prodavač ji znal. Věděl, že žije za oceánem, a proto se na ni obrátil s tím, že jiný Američan si u něj zapomněl peněženku.

Oba žijí ve stejném státě

„Zeptal se mě, jestli bych se ho pokusila najít a kontaktovala ho. Samotnému se mu nic podnikat nechtělo asi kvůli jazykové bariéře, nebo se k tomu zkrátka ještě nedostal, protože uběhlo jen pár dní. Já jsem našla pana Hinikera na Facebooku a napsala jsem mu, jestli nebyl v Česku. Přišla mi odpověď, že ano a že tam ztratil peněženku,“ popsala MF DNES Karbulková.



Domluvili se proto, že si peněženku vezme k sobě a přiveze ji do Spojených států.

„Ukázalo se, že žijeme dokonce ve stejnému státu, ve Wisconsinu, což je opravdu velká náhoda,“ pokračovala Karbulková, která do USA odešla za minulého režimu. V Česku předtím žila v Ústí nad Labem či Teplicích.

Steve Hiniker s manželkou se zpět do USA vrátili až v polovině srpna. Pak společně zamířili z domova do ani ne dvě stě kilometrů vzdáleného městečka Racine, ve kterém Karbulková bydlí a provozuje starožitnictví, aby si peněženku vyzvedli.

„Přinesli mi nádhernou kytici,“ podotkla Karbulková, která se v uplynulých dnech proměnila v lokální celebritu.

Steve Hiniker se totiž s příběhem pochlubil na Facebooku, přičemž následně o něm referovalo několik místních listů.

„Volali mi už i z televize,“ smála se Karbulková do telefonu. „Doufám, že se se Stevem a jeho ženou ještě někdy uvidíme,“ dodala.