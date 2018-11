Při zkoumání zápachu v Krušných horách se zatím nenašly škodlivé látky

Ovzduší se na české a německé straně Krušných hor sleduje od začátku loňského roku. Odborníci průběžné výsledky nezveřejňují.

Podle informací, které získala MF DNES, se však zatím v odebraných vzorcích neobjevily žádné extrémně škodlivé látky.

„Něco, co by vyžadovalo okamžité řešení a měli bychom se tomu věnovat dříve, než je v projektu naplánováno, se ve vzorcích nenašlo,“ sdělila Jana Moravcová ze Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, který má celý projekt na starosti.



Němci ze saské strany pohoří zápach nejčastěji popisují jako kočičí výkaly, přičemž jsou přesvědčení, že k nim přichází z Česka. Obtěžuje je údajně především na jaře a na podzim. Prý jim způsobuje mimo jiné bolesti hlavy.

V rámci projektu, který má vyjít skoro na dva miliony eur, tedy zhruba 54 milionů korun, a je spolufinancovaný z Evropské unie, vyrazili v Česku i Německu do akce takzvaní čichači.

Jsou to speciálně vyškolení dobrovolníci, kteří nabírají „podezřelý“ vzduch do kanystrů a také zapisují do formulářů, co v daný den cítí, jaké při tom vládne počasí či zda má vzduch nějaký vliv na jejich zdravotní stav.

Například loni měli zdravotní potíže jen ve zlomku případů a zápach popisovaný jako kočičí výkaly zaznamenávali častěji na české straně.

Němci si myslí, že zápach jde z Čech

Čichačům začala nová a poslední sezona v listopadu. „Je jich osm, z toho šest původních z horských oblastí Litvínovska, Mostecka a Teplicka. A dva noví z oblasti přiléhající k území s největším počtem stížností na německé straně, tedy z okolí Seiffenu,“ uvedla Moravcová.

Odborníci, kteří také například měří ultrajemné částice či sledují kontaminaci ovzduší aerosolem, odebrané vzorky vzduchu porovnávají s meteorologickými údaji.

Do OdComu se zapojila i veřejnost formou dotazníkového šetření. Letos na jaře ho provedl zdravotní ústav a Technická univerzita v Drážďanech. Data se nyní zpracovávají.

„Už teď ale lze říct, že v Německu je zápach veřejností vnímán jako násobně závažnější faktor ohrožení zdraví než v Česku. A zároveň v Německu převažuje názor, že původci zápachu jsou hlavně zdroje na české straně hranice. To nám dokládá násobně vyšší návratnost dotazníků v Německu i konkrétní odpovědi respondentů,“ řekla Moravcová. Celkové výsledky projektu budou známy příští rok.