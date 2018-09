Ruina zámku Dobříčany má nového majitele, má velké plány, ale ne peníze

„Tomu, že se podaří památku zachránit, uvěřím, až tam uvidím novou zářící střechu. Majiteli držím palce, ale je to pro něj velmi velké sousto. Oprava bude stát možná stovky milionů korun. Začal tam už uklízet, ale dělá si to sám, takto to příliš nepůjde,“ hodnotí skepticky plány současného vlastníka zámku tamní starosta Petr Valenta.



A není se čemu divit. Dnes zpustlý zámek se zřícenou střechu, propadlými stropy a dírami ve zdech se před třemi lety snažil zachránit podnikatel Petr Bajer, který tam plánoval komunitní centrum s chráněnými dílnami.

Po několika měsících veškeré aktivity utichly, Bajer nedokázal ani splatit kupní cenu, a velkolepé plány vzaly za své. Před ním tam firma Benitrans plánovala lázeňské centrum, jenže rekonstrukce nikdy nezačala a firma skončila v likvidaci.

Zámek koupil za 900 tisíc korun dvaašedesátiletý Martin Rippl, učitel odborných předmětů na škole v Praze. „Jaký mám vztah k Dobříčanům? Donedávna žádný, až nyní, kdy tam vlastním zámek,“ líčí s úsměvem.

Zámek Dobříčany První zmínka o tvrzi v Dobříčanech je z roku 1437. V roce 1620 ji přestavěl Kryštof Hrobčický z Hrobčic na renesanční zámek. Vzhledem k tomu, že se zúčastnil stavovského povstání, propadl zámek konfiskaci.

Roku 1620 zámek císařští vojáci vyplenili a zapálili. O tři roky později ho koupil František Clary de Riva. V druhé polovině 17. století byl přestavěn v barokním slohu. Poté se tam vystřídalo několik šlechtických majitelů.

Roku 1945 připadl státu, nastěhovala se sem armáda a veškerý historický mobiliář byl odvezen.

Zámek postupně chátral. V roce 1992 ho koupila firma Benitrans.

Stejně jako jeho předchůdce, i on má velké plány, ale ne finance.

„Kupní cenu jsem splatil ze svého. Uvědomuji si, že rekonstrukce bude nákladná, ale doufám, že získám nějaké dotace. Mou vizí je tam vybudovat domov pro seniory. Bylo by krásné umírat na zámku,“ říká. Do svého projektu chce přilákat i případné sponzory.

Vše si dělá svépomocí

Na místě už začal s odstraněním náletových dřevin, vše si dělá ale svépomocí.

„Nejdříve to tam musím vyčistit, to potrvá nejméně rok. Nějakou dobu zabere příprava projektu obnovy, rekonstrukce je vzhledem k rozsahu v nedohlednu,“ ví on sám.

Že by svůj plán nedokázal uskutečnit, si nepřipouští. „Je to reálný plán, proč bych to nedokázal? Chci, aby tu po mně něco zůstalo,“ odmítá skeptický pohled.

Do tak rozsáhlého projektu se v minulosti nikdy nepustil.

„Je to můj první zámek, který chci opravit. Dostal jsem se k tomu díky synovi, který chtěl koupit zámek v jižních Čechách, ale neměli jsme 30 milionů. Dobříčanský zámek byl levnější, byť je to v podstatě ruina, ale stojí za záchranu,“ dodává Rippl.