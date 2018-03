Na zámek by se mohla vrátit cenná tapiserie Thunů, zatím je v muzeu

8:02 , aktualizováno 8:02

Tapiserie vyrobená v druhé polovině 17. století v Bruselu pro pasovského biskupa Václava Thuna by se mohla vrátit do komnat děčínského zámku. Nástěnný koberec se nyní nachází v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Zámek usiluje o jeho zapůjčení. Za to nabízí, že tapiserii zrestauruje.