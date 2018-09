Lidé chodí do lesů i přes zákaz, někteří přistižení reagují agresivně

Lidé si z veřejné vyhlášky hlavu nedělají a často ji vědomě porušují. Na dodržování zákazu dohlížejí zaměstnanci Lesů ČR, lesní a myslivecká stráž a také policie.



„Je to pravda a lidé do skal chodí dál. V prvních dnech, kdy byl zákaz ohlášen, dokonce prudce stoupla návštěvnost, protože lidé chtěli využít toho, že mají vstupné do skal zdarma. Ani teď zájem o stěny neopadá,“ přiznal starosta Tisé Jiří Jandásek.

Jeho obec dokonce žádala ústecký magistrát o výjimku, aby mohla v Tiských stěnách dál využívat turistické trasy, tak jak tomu je na saské straně Labských pískovců, avšak marně.

Magistrát sice předal informaci Lesům ČR, ty však výjimku nepovolily. Vstupem do skal tak lidé dál vědomě porušují platnou vyhlášku.

Zákaz vstupu do lesa nedodržují turisté prakticky nikde, kde platí, což potvrzuje i Pavel Rus z Lesní správy Litvínov.

„Lidé to absolutně nerespektují. Museli jsme na to upozornit desítky až stovky lidí, ale pokuty jsme nerozdali žádné, vše řešíme domluvou,“ řekl Rus.



Pokuty za porušení zákazu prý zatím nerozdávají ani policisté, kteří mají na dodržování nařízení dohlížet. „Na Chomutovsku neregistrujeme žádný takový přestupek,“ uvedla mluvčí chomutovské policie Marie Pivková.

„V souvislosti s tímto nařízením probíhaly kontroly, ale pokutu jsme neudělili žádnou. Registrujeme však jeden přestupek, když v Teplicích-Proseticích někdo vypaloval v lese kabely,“ sdělila policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Lesní porosty jsou stále přeschlé

I to dokládá, jak lehkovážně si lidé v lesích počínají. Meteorologové přitom o prázdninách kvůli suchu vydali důrazné varování před hrozícími požáry.

„Lidem je to ale jedno. Standardně nám potvrdí, že ceduli se zákazem viděli, ale řeknou: ‚No a co, my jsme sem prostě jít chtěli.‘“ popsal zkušenosti lesáků Rus.

Podle něj neodrazuje ani hrozba vysoké sankce. Ve správním řízení totiž každému, kdo zákaz poruší, hrozí až patnáctitisícová pokuta. Naopak, lidé pracovníky lesní správy ještě napadají.

„Často se chovají agresivně a velmi sprostě, za čarou slušného chování. Nařízení zkrátka platí pro všechny a lidé by je měli dodržovat na silnici i v lese,“ podotkl lesní správce.

Zákaz vstupu do lesa byl na začátku září zrušen na Mostecku a Teplicku, ale v ostatních oblastech trvá dál.

Vlastníci lesů a hospodáři mají povinnost tuto veřejnou vyhlášku zřetelně označit v terénu, proto na začátku lesních cest vylepují letáky s upozorněním.

Přestože byl zákaz v některých oblastech již zrušen, lidé by měli být i nadále obezřetní.

„I přesto, že v poslední době zapršelo a meteorologové zrušili hrozbu požárů, lesy jsou stále přeschlé. Srážky byly minimální a většina se odpařila,“ varoval Rus před přetrvávajícím suchem.