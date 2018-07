Osm měst v Ústeckém kraji získá miliony na zboření vybydlených ruin

Kdysi to bývala nádherná stavba a zapsala se i do dějin, uskutečnil se z ní první telefonický hovor v českých zemích. Teď je z ní totální ruina, kterou má v budoucnu na místě připomínat už jen pamětní deska se slovy o její historické významnosti.

Smutný osud budovy bývalého nádraží v Duchcově, která je už desítky let bez využití, zanedlouho vyvrcholí - město ji nechá zbourat. Využije přitom dotaci, kterou stát na „zmizení“ zničených budov začal nabízet a o niž se hlásí i další města v kraji.

„Je to samozřejmě škoda. Ten objekt měl svoje kouzlo, ale jeho stav je havarijní. Kašlalo se na něj až příliš dlouho,“ říká starosta Duchcova Zbyněk Šimbera.

Městu budova patří od roku 2012, kdy ji koupilo od Správy železniční dopravní cesty za 340 tisíc korun.

„Já byl tehdy proti nákupu. Věděl jsem, že to bude jen finanční zátěž. Byli prý tenkrát nějací zájemci, co do ní chtěli investovat, ale rozmysleli si to,“ vzpomíná Šimbera.

Žádosti přesahují třicet milionů korun

Zkraje loňského roku zastupitelé rozhodli o demolici a město na základě toho poslalo na ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) žádost o dotaci 3,7 milionu na zboření.

Od začátku listopadu do minulého týdne takto podaly žádost i další obce a města z celé České republiky.

„Celkem jich ministerstvo přijalo 43 s požadavkem téměř 113 milionů, resort se mezi ně chystá rozdělit sto milionů,“ sdělila mluvčí MMR Veronika Vároši s tím, že dotace může pokrýt až osmdesát procent nákladů.

Z Ústeckého kraje přišlo osm žádostí přesahujících třicet milionů. „Předpokládáme, že vše bude vyhodnocené na přelomu února a března,“ doplnila Vároši.

Vedle Duchcova chce finanční pomoc získat třeba i Varnsdorf, který hodlá poslat k zemi budovu ubytovny v Lounské ulici. „Je prázdná už přes čtyři roky a v žalostném stavu. Oprava je nereálná,“ uvedl místostarosta Josef Hambálek.

Most nežádá o peníze poprvé

Mostecký magistrát plánuje demolici vybydleného bloku 31 u problémové lokality s názvem Stovka. Dům město před pár lety koupilo od soukromého vlastníka. A spolu s ním ještě další dva blízké domy. Ty se ale místo demolice opraví.

„Vzniknou v nich bytové jednotky,“ řekl už dříve náměstek mosteckého primátora Marek Hrvol.

Právě Most nežádá o peníze poprvé. V minulosti už u resortu uspěl, když získal miliony na zbourání paneláků na sídlišti Chanov, jedné z nejznámějších sociálně vyloučených lokalit v Česku.

Bourat za pomoci peněz od státu chtějí také Chomutov, Štětí, Výsluní na Chomutovsku, Louka u Litvínova a Bečov na Mostecku.

Na podzim ministerstvo vyhlásí další dotační výzvu. Do té se hodlá přihlásit také Litvínov. Plánuje demolici vybydleného paneláku na problémovém sídlišti Janov.

Šestivchodový dům kvůli tomu koupil od společnosti CPI. A nedávno s ní začal jednat o odkupu ještě dalšího prázdného janovského domu. Ten má dokonce devět vchodů. „Jednání je ale teprve na začátku,“ uvedla litvínovská starostka Kamila Bláhová.

Video z bourání zničených chanovských paneláků v listopadu 2016:

