Na Labi v Děčíně se po sto letech objevila vzácná mořská kachna

„Hoholka lední je malá mořská kachna. Ty se běžně vyskytují v severských pásmech od Islandu po severozápad Ruska. Odborná literatura pozorování hoholky lední v oblasti Českého Švýcarska zmiňuje pouze dvakrát, prvně v roce 1897 na soutoku Jílovského potoka s Labem a podruhé v roce 1912, kdy byla ulovena u Tisé,“ sdělil mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.



Hoholka lední je nejmenší, ale také nejschopnější potápivá kachna

v moři se vrhá za potravou ke dnu až do hloubky 30 metrů, ve sladkovodních řekách se do rybářských sítí chytily i v hloubkách více než 50 metrů

hoholka totiž umí takzvaně létat pod vodou s pootevřenými křídly, pod hladinou si obstarává potravu



Podle ředitele Národního parku České Švýcarsko Pavla Bendy, jenž je sám vášnivým ornitologem, řeka Labe poskytuje v zimním období vodnímu ptactvu jednu z mála možností zimování, neboť zamrzají hladiny rybníků a jezer.

„Právě díky tomu, že se vodní ptactvo v zimě stahuje k nezamrzajícímu Labi, můžeme lépe sledovat ptačí faunu. I proto je Labe jako životní prostor pro ptáky významné z celoevropského hlediska,“ vysvětlil Benda

Zda je i jinde v Česku, není jasné

Pravidelná ornitologická sledování umožňují podle něj odhady počtů relativně hojných i méně běžných vodních ptáků, přičemž vývoj jejich populací často pomáhá s dalšími úsudky o stavu a kvalitě přírodního prostředí.

To, zda se vzácná kachna objevuje i v jiných částech republiky, ochránci přírody z Labských pískovců a Českého Švýcarska nevědí. „Nenašel jsem nikde záznam o tom, že by se jinde objevila. Pokud ano, měl by ten, kdo ji viděl, nález ohlásit,“ dodal Salov.

Hoholka lední je už druhým vzácným objevem na Labi. Loni tam ornitologové pozorovali poláka kaholku, další druh kachny, jenž nebyl předtím na Labi spatřen půlstoletí.