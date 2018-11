Výstava v teplickém muzeu ukazuje všední život lidí za první republiky

Mezi vystavenými předměty nechybí historické nádobí, dobové obleky, nářadí, bankovky, fotografie či lékařské nástroje.



„Většina exponátů je z našich sbírek. Jsou mezi nimi opravdu zajímavé kousky, ať už se jedná o užitkový porcelán, sklo, šaty, vybavení školní třídy a podobně. Máme třeba zapůjčený i motocykl Jawa z roku 1938,“ prozradil Radek Spála, ředitel Regionálního muzea v Teplicích.

Kromě ikonických předmětů spojených s obdobím první republiky mohou návštěvníci na výstavě vidět také přehled zásadních událostí v časových liniích.

„Promítáme i krátký, asi sedmiminutový dobový film,“ prozradila jedna z kurátorek výstavy Pavlína Boušková.

Expozice je v Jízdárně teplického zámku k vidění až do 25. února.

Výstava je otevřena je vždy od úterý do pátku od 12 do 17 hodin a o víkendech od 10 do 17 hodin s hodinovou polední přestávkou.

„Pro návštěvníky máme připravený bohatý program, například komentované prohlídky,“ dodal ředitel muzea.