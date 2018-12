Z knoflíkáře se stal ceněný krajinář, jeho díla vystavují v Litoměřicích

August Piepenhagen byl talentovaný samouk, který se vypracoval na jednoho z nejuznávanějších českých krajinářů 19. století.

„Nejvíc mě oslovuje svými náladami. Jeho zimní pohledy, lesní zákoutí nebo noční krajiny vynikají nádhernou snovou melancholií,“ říká autorka výstavy Šárka Leubnerová.

Piepenhagen začínal s figurálním žánrem v krajině, ale brzy pochopil, že bez akademického školení to nejde, a dále se věnoval už pouze samotné krajinomalbě.

„Na jeho tvorbě je vidět, že neustále hledá a nechává se inspirovat,“ doplňuje Leubnerová.

Byť neměl akademické vzdělání a stál mimo oficiální umělecké kruhy, stal se uznávaným a vyhledávaným krajinářem. Vyučil se knoflíkářem a právě tato zkušenost ho dovedla k myšlence vytvořit nabídkové vzorníky, kdy na malých kouscích papíru nabízel miniatury budoucích obrazů.

„Ty vzorníky jsou jeho specialita. Přes přátele je rozesílal po Evropě a budoucí klienti si mohli vybrat obrázek, určit, jak má být velký, a dokonce si mohli říci, co by do obrazu ještě chtěli domalovat,“ přibližuje Leubnerová.

Další zajímavostí Piepenhagenovy tvorby jsou obrazy vytvořené technikou asfaltu. Jeho zručnost v této staré technice pracující s jemnozrnnou hnědou barvou byla obdivuhodná.

„V takřka monochromní barevnosti dokázal ztvárnit stavy a nálady přírody jako ranní mlhy a polední slunce na pasekách, ale i nejrůznější krajinné prvky včetně pitoreskních přírodních útvarů,“ upozorňuje Leubnerová.

Výstava nazvaná prostě August Piepenhagen (1791–1868) bude v Litoměřicích k vidění do 3. března příštího roku.