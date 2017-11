U maturit dopadli nejhůř studenti z Ústeckého kraje. Učit je tu náročné

Letošní jarní maturitu chtělo v kraji absolvovat 9 285 dětí, 1 512 jich nebylo připuštěno, 1 053 u testů neuspělo, a tak si maturitní vysvědčení odneslo jen 6 720 středoškoláků.



Důvodem není to, že náročnost „zkoušky z dospělosti“ by se zvyšovala, ale zejména to, že dětí na základních školách ubývá a ty střední se pak o ně přetahují.

V současném systému vzdělávání, kdy školy jsou financované podle počtu studentů a ne podle výsledků, se tak na střední školy dostávají žáci, kteří by tam vůbec být neměli.

Výsledky maturit v kraji za rok 2017 čeština průměr ČR 56,23 %, kraj 50,73 % (14. místo mezi kraji)

průměr ČR 56,23 %, kraj 50,73 % (14. místo mezi kraji) matematika průměr ČR 49,35 %, kraj 43,02 % (14. místo mezi kraji)

průměr ČR 49,35 %, kraj 43,02 % (14. místo mezi kraji) angličtina průměr ČR 59,67 %, kraj 53,06 % (14. místo mezi kraji)

průměr ČR 59,67 %, kraj 53,06 % (14. místo mezi kraji) maturitu z češtiny dělalo v Ústeckém kraji 4 026 studentů, neuspělo jich 539

dělalo v Ústeckém kraji 4 026 studentů, neuspělo jich 539 maturitu z matematiky dělalo v kraji 825 studentů, 237 jich bylo neúspěšných

dělalo v kraji 825 studentů, 237 jich bylo neúspěšných maturitu z angličtiny dělalo v regionu 2 924 studentů, 249 ji nezvládlo.

dělalo v regionu 2 924 studentů, 249 ji nezvládlo. Pramen: cermat.cz



„Nároky na studenty potom musíme snižovat, aby studiem vůbec prošli,“ řekla učitelka jedné střední školy v kraji, která si nepřála zveřejnit jméno.

Češtinu v kraji nezvládlo více než 13 procent studentů z více než čtyř tisíc, angličtinu neudělalo téměř 10 procent (z 2 900) a matematiku téměř 30 procent žáků (z 820). Ve všech předmětech byli severočeští studenti statisticky poslední i v roce 2016.

Učit v tomto kraji je náročné, říká rektor

Rektora ústecké univerzity UJEP Martina Baleje výsledek nepřekvapil. „Jsem přesvědčen, že učit v Ústeckém kraji, ať už na základní, či střední škole, je celkově náročnější než v jiných krajích,“ míní.

Univerzita zejména v technických a přírodovědných oborech už nabízí studentům v prvních semestrech přípravné i vyrovnávací kurzy z matematiky, chemie či biologie, aby univerzitu vůbec zvládli.

Podle rektora, ředitelů škol i hejtmanství, které střední školy zřizuje, je hlavním důvodem nelichotivých výsledků složení obyvatel.

„Ústecký kraj může výsledky ovlivnit jen okrajově, kraj středním školám poskytuje hlavně podmínky pro vzdělávání, tedy stará se o provozní část,“ řekl náměstek hejtmana pro školství Petr Šmíd.

Zlepšení výsledků má podle něj být úkol pro celý vzdělávací systém. „Tedy umožnit žákům studovat obory, s nimiž se na trhu práce opravdu uplatní. Je to také otázka na vládu, která ovlivňuje ohodnocování učitelů, aby ti, kteří něco umějí a mohou dětem něco předat, mířili do školství. V tomto směru by měli mít i ředitelé možnost ocenit své učitele a motivovat je,“ dodal Šmíd.

Pár škol je naopak nadprůměrných

Zdaleka ne všechny školy ale mají špatné výsledky. Některá gymnázia a průmyslovky převyšují celorepublikové průměry.

Podle Jaroslava Mareše, ředitele ústecké Střední průmyslové školy v Resslově ulici, která je ve všech předmětech nad celostátním průměrem, je nutné dostat do škol mladé učitele.

„A také je potřeba udělat analýzu, které obory a školy mají nedobré výsledky. Myslím, že situace se už nebude zhoršovat, protože nové financování škol by mohlo umožnit zkvalitnit výběr žáků na maturitní obory,“ sdělil Mareš.

Zejména v matematice patří v kraji k nejlepším podbořanské gymnázium. „Dobré výsledky v matematice jsou pravděpodobně způsobeny nízkým počtem přihlášených žáků, kteří k matematice nemají kladný vztah,“ míní ředitel školy Jiří Marhold.

Přestože krajský náměstek pro školství Šmíd si myslí, že kraj může výsledky žáků ovlivnit pouze okrajově, podle Baleje to není úplně pravda.

„Vzhledem ke složení obyvatel kraje se domnívám, že systém finanční podpory jak ze strany ministerstva školství, tak ze strany zřizovatelů by tato specifika měl reflektovat. Může se totiž brzy stát, že v nejkritičtějších lokalitách kraje nebude mít brzy kdo učit,“ dodal rektor.