Vyhořelý zámeček Dvojhradí u Dubí by mohl časem získat původní vzhled

„Přesná výše škody zatím není stanovená, ale odhadujeme, že dostat zámeček do původního stavu vyjde asi na šest milionů korun,“ říká Jiří Novák, jehož rodina se o památku a přilehlou oboru s lesní zvěří stará už 40 let.

„Shořela střecha i sál v prvním patře, které budeme muset po konzultaci se statikem celé strhnout,“ dodává (o požáru zámečku zde).



Požár historické budovy propukl v noci na 26. září. Proč začala hořet, se zatím neví.

„Příčiny a okolnosti vzniku požáru se stále vyšetřují,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. Na likvidaci požáru se podílelo sedm hasičských jednotek.

„Hasiči přijeli do čtvrt hodiny. Hasili to až do rána a další dva dny to přímo na místě vyšetřovali. Odvezli si i popel ke zkoumání,“ poznamenává majitel zámečku. Ani on sám neví, od čeho by se mohla historická budova vznítit.

Zámeček Dvojhradí osmiboký lovecký zámeček nechal v roce 1703 pro hraběnku Tuppolenu postavit František Clary-Aldringen

v okolí barokní stavby vznikla obora o rozloze 60 hektarů, která byla hojně navštěvována lázeňskými hosty a osobnostmi jako J. W. Goethe nebo Ludwig van Beethoven

ve druhé světové válce byly obora i zámeček zničeny

v roce 1974 Severočeské státní lesy budovu zrenovovaly a zřídily i novou oboru, ve které dnes žije 6 druhů lesní zvěře (dohromady 80 kusů)

pro návštěvníky je obora otevřená celoročně denně od 10 do 20 hodin



„Nevíme, jak se to mohlo stát. V pondělí i úterý bylo zavřeno, takže od kuchyně to chytnout nemohlo. S nikým jsme neměli problémy. A vykradení jsme byli za posledních 20 let asi dvakrát,“ přemýšlí Novák.

Než se pustí do rekonstrukce objektu, musí se sejít s památkáři, budova je totiž od roku 1958 památkově chráněná.

„Bude to těžké, ale chceme se pokusit ji vrátit do původního stavu. Na obnově nám moc záleží,“ podotkl muž, který má v blízkosti v pronájmu i dvacetihektarovou oboru s lesní zvěří. Tu ročně navštíví až 50 tisíc lidí.

„Zvířata jsou naštěstí v pořádku. Naštěstí se to nestalo v době sucha. To by mohly chytnout i stromy a oheň se mohl rozšířit až do obory,“ poznamenává majitel.

VIDEO: Z loveckého zámečku zbyly po požáru trosky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

O obnově objektu už jednal i s vedením města Dubí. „Jsme v kontaktu a nyní čekáme, co bude dál. Příčina požáru je zatím neznámá a není jasné ani to, jaké bude plnění od pojišťovny. Jako město můžeme pomoci nějakou radou nebo návodem, jak se dostat k dotačnímu programu, finančně ale určitě ne. Jedná o soukromý objekt,“ připomíná dubský starosta Petr Pípal.

Novák se na renovaci pokusí získat dotaci. „Nabízí se nám i spousta lidí se zřízením nějaké sbírky. Uvidíme. S obnovou každopádně začneme hned, jak dostaneme povolení od památkářů. Blíží se zima, takže teď půjde asi hlavně o to, abychom objekt zabezpečili, a vrhneme se na to na jaře,“ plánuje Novák.