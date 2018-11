Za vybržďování s otočkou ve smyku policie muže obvinila z obecného ohrožení

Policie obvinila dvaačtyřicetiletého řidiče z Chomutovska, který koncem října opakovaně vybržďoval na silnici z Bíliny na Most jiný vůz a nakonec se před ním otočil na ruční brzdu. Hrozí mu za to tři až osm let vězení.