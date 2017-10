Záchrana Vrbenského lázní se zasekla kvůli hádce o vodovodní přípojku

Chátrající Vrbenského lázně a sportovní halu odkoupila místní firma Power Get. Buduje tu sportoviště a relaxační zónu. Halu už zprovoznila, děti tu od září trénovaly judo a hrál se tu i futsal.

Další obnova obou objektů teď ale uvázla na mrtvém bodě. Severočeské vodovody a kanalizace (SČVK) firmě odpojily vodoměr, s odůvodněním o nevyhovující vodovodní přípojce. A obě strany se nedokážou domluvit na řešení.



„Smlouva byla uzavřena na tři měsíce s tím, že nový majitel v tomto čase uvede potrubí a přípojku k nemovitosti do patřičného stavu. Neučinil tak,“ řekla mluvčí SČVK Iveta Kardianová.



„Byla zde provedena revize a ta zjistila, že přípojka je nevyhovující. Zhruba pět let tam neproudila voda a její kvalita nemůže být garantována. Nová smlouva nebyla prozatím uzavřena,“ dodala.

Museli bychom vše rozkopat, říká majitel

Majitel nemovitosti tak měl čtvrt roku na to, aby rozkopal silnici v Žukovově ulici, pod kterou vodovodní řad vede, a položil nové plastové trubky. To je ale podle Miloše Podolského, spolumajitele Power Get, v takovém čase nezvládnutelné.

„To, že mám vyměnit trubky, mi řekli jen technici, tuhle informaci jsem nikdy nedostal oficiální cestou. Žukovova ulice se má do několika let celá předělávat, oni nás to nutí dělat teď. Tři měsíce jsou přitom šibeniční termín, museli bychom udělat plány, vyprojektovat inženýrskou síť, vše rozkopat, položit trubky. Každý odborník nám řekl, že je to nereálné,“ sdělil Podolský.

Zároveň tvrdí, že voda v hale netekla naposledy před pěti lety, ale ještě deset měsíců zpátky.

Vodovody trvají na výměně

Společnost proto předala celou věc advokátovi Milanu Svobodovi a ten si vyžádal oficiální vyjádření SČVK. Odpověď podle něj přišla až po pěti týdnech a neobsahovala žádné konkrétní vysvětlení, pouze konstatování, že revizní protokol obsahuje všechny potřebné informace.

„Odkazují jen na zákonné usnesení, které s problematikou nemá nic společného, z protokolu nelze poznat, v čem by měl problém být,“ prohlásil Svoboda.

Do září, kdy smlouva vypršela, si obě strany vyměnily ještě několik dopisů. Poslední na konci září překvapivě zmírnil předchozí stanovisko, že je přípojka nevyhovující.

„V dopise stojí, že přípojka by mohla být problémem, a ne, že jím skutečně je. Tím SČVK připustily, že se jedná z jejich strany o spekulaci. To ale není zákonný důvod, aby klientovi vodovod nepřipojily,“ podotkl Svoboda.

SČVK jsou ale i nadále ochotny novou smlouvu uzavřít, až když budou v zemi nové trubky. „Pokud majitel nemovitosti potrubí a přípojku vymění, čímž splní naše podmínky, vodu mu do budovy znovu pustíme,“ uzavřela Kardianová.