Vydával se za tátu dceřiny kamarádky, říká otec zavražděné školačky

„Seděl u nás v kuchyni,“ řekl otec zavražděné čtrnáctileté Kristýny. „Vydával se za otce kamarádky naší dcery, asi aby v nás vzbudil důvěru a my souhlasili, aby přespala mimo domov. Abychom si mysleli, že bude v bezpečí a pod kontrolou,“ dodal.

Do té doby rodiče svou dceru na noc z domova nepouštěli. Tohle bylo poprvé.



Kristýna žila s rodiči v domě na okraji malé vesničky ve Šluknovském výběžku. Měla jednu velkou lásku – koně. Právě na ně ji zlákal pětatřicetiletý Martin Ch., chovatel koní, bývalý redaktor lokálních novin a majitel neziskové organizace, jenž bydlel v chalupě v nedaleké Doubici.



Spolu s Kristýnou jezdila za jeho koňmi i její o dva roky starší kamarádka Michaela, která s Martinem Ch. chodila.

Jednoho zářijového dne byli všichni tři na ranči v blízkých Starých Křečanech. Po skončení akce kamarádky nasedly do mužova auta a společně zamířili za Kristýninými rodiči, aby je přesvědčili, že se v budoucnu nemusejí bát pustit dívku na noc ke kamarádce.

Vztah s šestnáctiletou by byl podezřelý

Vztah pětatřicetiletého muže s teprve šestnáctiletou gymnazistkou by vypadal podezřele, proto muž přišel s báchorkou o tom, že je jejím otcem. Vypadalo to důvěryhodně.

Na přenocování „u Michaely“ došlo už o několik dní později. Kristýna jela do Doubice 23. září, a když pak volala domů, že přespí u kamarádky, rodiče souhlasili.



Co přesně se v chalupě Martina Ch. v Doubici v noci na 24. září odehrávalo, se zatím přesně neví. Jisté ale je, že v jednu chvíli se muž rozhodl uskutečnit svůj zvrhlý plán. Popadl elektrický paralyzér a Kristýnu omráčil. Pak vzal stahovací pásky a spoutal ji. Nakonec ji zardousil lanem a její tělo hodil do sklepa (o případu jsme psali zde).

Totéž chtěl udělat své přítelkyni Michaele. Podle jedné z verzí si po paralyzování myslel, že je mrtvá, naložil ji do auta a odvezl na odlehlé místo. Dívka se ale probrala a z posledních sil přivolala pomoc. Podle jiné verze si její vraždu rozmyslel, odvezl ji asi 18 kilometrů na okraj České Kamenice, kde ji vyložil z auta a odjel.

V každém případě byla dívka vážně zraněná a přežila jen díky tomu, že ji zahlédl řidič, který projížděl náhodou kolem. Dívka ležela několik dní v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Teď už je na tom lépe.

Obviněný se hájí tím, že ke smrti mladší z dívek došlo omylem. S tou starší prý provozoval sadomasochistické hrátky, během nichž ji svazoval a škrtil. Tvrdí, že totéž dělal osudnou noc i té mladší, ale zvrhlo se to.



„On popsal, že skutečně došlo k tomu, že určitá osoba byla zraněna a že určitá osoba zemřela. Ale rozhodně nechtěl někoho zavraždit ani svým jednáním nepředpokládal, že by mohl někoho zbavit života,“ řekl už dříve jeho advokát Zdeněk Pánek.

Žádná z dívek neměla pohlavní styk

Jenže podle znalců neměla ani jedna z dívek ten den pohlavní styk a použití paralyzéru, který znalci potvrdili, by nedávalo smysl.

Podle informací MF DNES se vyšetřovatelé kloní k závěru, že Martin Ch. vraždu už dlouho plánoval. Motiv dle těchto informací neexistuje a obviněný zabíjel jenom proto, neboť chtěl zažít, jaké to je.

Už před vraždou Martin Ch. prodal chalupu a rozdával své zvířectvo. Možná plánoval útěk, podle dobře informovaného zdroje mluvil o cizině.

Policisté ho dopadli krátce po činu a soud ho poslal do vazby. Podle soudu hrozila obava, že by mohl uprchnout a skrývat se, aby se vyhnul stíhání, nebo že by trestnou činnost opakoval (více o vazebním soudu zde).

Během vyšetřování se ukázalo, že se léčil u psychiatra. Policie si nechala vypracovat psychologický a psychiatrický posudek, na jeho závěry zatím čeká.

Video z policejní rekonstrukce případu: