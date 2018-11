Žalobce žádá vyšší trest za zastřelení řidiče dodávky v Chomutově

„Mohu potvrdit, že ve věci bylo ze strany státního zastupitelství podáno dovolání. S ohledem na procesní úkony, jež nyní musí být učiněny, v tuto chvíli ještě není možné sdělit, kdy bude spis k Nejvyššímu soudu odeslán,“ sdělila MF DNES mluvčí ústeckého krajského soudu Veronika Suchoňová.



Benda za čin dostal nejprve u ústeckého krajského soudu dvanáct a půl roku vězení. Následně se odvolal. Vrchní soud poté trest snížil na sedm let. Oba soudy vyloučily rasový podtext.

Čin se odehrál loni v květnu na chomutovském sídlišti Písečná. Sedmatřicetiletého Bendu v noci nejprve upozornila vyděšená matka, že venku „blázen v dodávce najíždí do aut a snad i lidí“.

Benda se podíval ven z okna a uviděl dodávku pohybující se po parkovišti před domem a kolem dav křičících lidí. Následně nabil svou legálně drženou zbraň a vyběhl před panelák, kde poté vypálil na projíždějící vůz celý zásobník. Řidič, o tři roky mladší Radek Š., byl na místě mrtvý.

Podle svědků před tím naboural několik aut a přejel nohu jedné z přihlížejících žen. Zatímco Benda byl střízlivý, Radek Š. byl pod vlivem alkoholu a drog. Za volant usedl poté, co se pohádal se svými příbuznými.

Benda se hájil, že chtěl jen chránit lidi a že střílel v nutné obraně. „Vzpomněl jsem si na všechny ty útoky auty z jiných zemí a rozhodl jsem se jít těm lidem pomoci,“ řekl s tím, že rozhodně nevyběhl s cílem někoho zastřelit, že měl zbraň jen pro případ, kdyby bylo potřeba někoho ochránit.

Palbu prý spustil poté, co dodávka jela proti němu. „S řidičem jsme se střetli očima. Nevěděl jsem, co čekat,“ řekl soudu Benda. „Co když jsem zabránil tomu, aby ten řidič někoho zabil? Já si ve tři ráno nevyběhl jen tak zastřelit člověka. Proč bych to dělal?“ ptal se při své výpovědi.

Když ovšem začal střílet, dodávka jela podle závěrů vyšetřování kolem „pouze krokem“ a nikoho neohrožovala. Benda se navíc podle odborného dokazování vůbec neocitl před vozem, ale stál na trávníku.



Soud zohlednil bezúhonnost a dobré posudky

Po činu zůstal Benda na místě. Když dorazili strážníci, zbraň jim odevzdal. Při vyšetřování případu spolupracoval.

Vedle bezúhonnosti mu před soudy pomohlo i vynikající hodnocení z práce. V jeho prospěch vyzněly i znalecké posudky, podle kterých není narušenou osobností, u níž by nebyla možná resocializace. Odborníci ho zároveň označili za jedince s až mesiášskými sklony.

„Šlo prostě o zbrklé, zkratkovité jednání, o špatně vyřešenou situaci,“ zhodnotil Bendovo chování předseda odvolacího senátu vrchního soudu Martin Zelenka. Sedmiletý trest uložil poté, co skutek vyhodnotil jako takzvanou vraždu prostou, nikoli s rozmyslem.

Zelenka se navíc rozhodl pro trest pod zákonnou sazbou, která v tomto případě začíná na deseti a končí na osmnácti letech. Vzal v potaz i Bendovu bezúhonnost a „jisté spoluzavinění ze strany poškozeného“.

Pozůstalým musí Benda uhradit zhruba dva miliony korun.

Z výpovědí při jednom ze soudních líčení: