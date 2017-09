Policie vyšetřuje vraždu školačky a zranění další dívky na Děčínsku

Případ se stal v noci na neděli. „Muž se kriminalistům doznal k vraždě nezletilé dívky a pokusu o vraždu mladistvé,“ uvedla krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Podle obyvatel vsi Doubice, kde se skutek stal, zemřela čtrnáctiletá dívka a další, šestnáctiletá je vážně zraněná. V obci panuje napětí a zděšení.

„Toho chlapa moc neznáme, bydlí v Doubici, ale ne dlouho. Obě dívky pocházejí odtud,“ řekli MF DNES lidé v tamním hostinci.



Na obviněného bude podán podnět na vzetí do vazby. Hrozí mu vězení od 15 do 20 let nebo výjimečný trest.

Bližší informace s ohledem na rodiny obětí policie nechce sdělovat.