Církev řeší, zda mostecký kostel zbořený vichrem opravit, či přestěhovat

16:23 , aktualizováno 16:23

Kvůli dalšímu osudu dřevěného kostela svatého Valentina v Mostě se v Praze sešel krizový štáb pravoslavné církve. Rumunský svatostánek o víkendu podlehl vichřici, památka vydržela stát jen šest let. Protože to byla turisticky atraktivní stavba, zajímá se o ni i město Most.