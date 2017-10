Varnsdorf vyhlásil boj spekulantům, končí s doplatkem na bydlení

Město využilo novou možnost vydat opatření, kterým příspěvky na bydlení nově příchozím v problémových lokalitách zakazuje. Platit začne zhruba za dva měsíce.

„Je to jeden z kroků, jak zamezit obchodu s chudobou. Vlastníci bytů v těchto ulicích chtějí třeba za garsonku 8 tisíc korun, za větší byt i 11 tisíc, a to je neúměrné. Peníze z doplatku chodily na účet přímo majiteli bytu, žadatel je do ruky vůbec nedostal,“ popsala dosavadní praxi koordinátorka sociálních služeb radnice Romana Cupalová.

Zamezit spekulantům vydělávat na přemrštěných nájmech se tu už částečně podařilo úřadu práce, který vyhotovil pro město cenovou mapu.

Jejím prostřednictvím stanovil maximální výše nájmů a služeb v pronajímaných bytech, které jsou přiměřené a v daném místě obvyklé.

Přemrštěný nájem za své

„Pokud majitel bytu požaduje nájem vyšší, nájemník doplatek nedostane, musí si na bydlení vydělat sám. Když chce bydlet v garsonce za 8 tisíc, musí na to mít vlastní peníze,“ vysvětlila Cupalová s tím, že díky stanovenému maximálnímu nájmu šetří stát ve Varnsdorfu půl milionu korun měsíčně.

Města mohou nedávat příspěvky nově příchozím do problémových lokalit od června. V Ústeckém kraji toho využijí také v Jirkově, Mostě, Ústí nad Labem, Děčíně i jinde (více o tom zde).