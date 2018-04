Varnsdorf se pouští do nákladné rekonstrukce autobusového nádraží

Současná nástupiště na autobusovém nádraží se zmenší, nově vzniknou dvě zastřešená se čtyřmi zastávkami v každém směru. S přestavbou souvisí i dočasná změna a přesun zastávek.

Ty budou po dobu revitalizace autobusového nádraží přesunuty do ulice Boženy Němcové, která bude kvůli tomu pro běžný provoz uzavřená. „Smět tam budou jen autobusy a vozy dopravní obsluhy,“ přibližuje varnsdorfský místostarosta Josef Hambálek.



Celý prostor autobusového nádraží bude během stavebních prací oplocen, zůstane ale průchozí buď Melantrichova ulice, nebo chodník podél obchodu Crystal, díky nimž se lidé dostanou z náměstí E. Beneše mimo jiné i na dočasné zastávky.

Rekonstrukcí nádraží přitom zájem radnice o zdejší prostory nekončí. Samotné náměstí už desítky let neplní svou funkci, v 70. letech minulého století tu šla k zemi řada domů, které ho obklopovaly, a tak už roky slouží v podstatě jen jako parkoviště. Radnice plánuje náměstí od základů proměnit a jeho funkci mu vrátit.

„Už máme i studii. Hrubé odhady ukazují, že by to mohlo vyjít na 25 až 30 milionů korun, záleží, jak moc by bylo nutné překládat sítě,“ zmiňuje Hambálek s tím, že na náměstí by byla zachovaná dlažba.

Město chce také vrátit tvář přilehlému náměstí

„Někteří lidé se zlobili, že ho chceme celé vybetonovat, že tam nebude žádná zeleň. To ale není pravda, žulové dláždění chceme zachovat a vysadit na třicet vzrostlých stromů, mezi ně dát lavičky a zabudovat i vodní prvek,“ nastiňuje vizi Hambálek.

Projekt by město chtělo opět hradit s využitím dotace. „Samozřejmě nezačneme s přestavbou letos, chceme ještě vyzvat i obyvatele města, aby nám sdělovali svoje názory a připomínky. Ty pak případně bude možné zapracovat do konečné studie,“ podotkl Hambálek.

V ideálním případě by pak radnice chtěla náměstí vrátit i jeho podobu. Pozemek, ze kterého kdysi zmizely domy tvořící jednu stranu náměstí, je dnes prázdný a jen čas od času ho využívají cirkusy a kolotočáři.

Radnice by ho ráda opět zastavěla. Potíž ale je, že patří soukromým vlastníkům a ti ho odmítají prodat.

„Jednali jsme s nimi už několikrát, zatím bezvýsledně, nechtějí ho prodat. Ale nevzdáváme to, snad se domluvíme. Vystavěli bychom tu budovu, která by prostor náměstí uzavřela,“ dodává místostarosta.