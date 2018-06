Do Dolního Žlebu už turisté autem nesmějí, blokovali tu záchranáře

15:51 , aktualizováno 15:51

Do Dolního Žlebu na Děčínsku se už návštěvníci autem nedostanou. Do vyhledávané lokality vede jediná, klikatá silnice, na níž se auta sotva vyhnou, a tu často blokovali turisté a horolezci. Proto se radnice rozhodla vpouštět tudy do obce jen záchranáře, potřebné služby a lidi, kteří tam bydlí.