Kde mohou parkovat, řeknou řidičům v Ústí tabule i online systém

„Parkování je v Ústí stále velký problém, proto usilujeme o co nejefektivnější využití kapacit, které jsou k dispozici,“ podotkl první náměstek primátorky Jiří Madar (UFO) s tím, že celý systém by měl být v provozu nejpozději do 15. října.

V parkovacím domě pod Mariánskou skálou dojde k úplné obnově odbavovací technologie včetně kamerového systému. Nový parkovací systém pak bude poskytovat i online data o počtu volných míst a bude také umět číst a evidovat registrační značky parkujících vozidel či přijímat platební karty.



V objektu Zanádraží budou instalovány technologie, jež zajistí vzdálenou správu systémů v Mariánských garážích a na parkovišti U Jelínka pod Větruší, získávání dat o obsazenosti a jejich zobrazení na tabulích u silnic.

Ty budou instalovány na přístupových trasách do Ústí – ve směru od Lovosic, z Trmic a Děčína.

„Díky novému systému budou mít motoristé nejen aktuální informace o možnostech odstavení svého automobilu, ale proměnné dopravní značení je bude k volným parkovacím kapacitám i navádět,“ upozornil náměstek Madar.