Kamery v Ústí nově pohlídají okolí Normy a centra pro drogově závislé

Na obou místech proběhl průzkum a městská policie je častěji kontroluje. U Normy, kde si lidé stěžují na opilce a neustálý nepořádek, mobilní kamera už je.

„U centra Drug-Out jsme prořezali keře a bude zde nainstalován sloup veřejného osvětlení a na něm kamera strážníků. To samé chceme u Normy – tedy osvětlení a kameru nastálo,“ řekla ústecká primátorka Věra Nechybová.



Na situaci u centra pro drogově závislé lidé poukazují dlouhodobě. Vadí jim především, že je v blízkosti Severočeské vědecké knihovny, mateřské školy a kožního sanatoria (o stížnostech na nalezené jehly zde).

Nový detektor na injekční stříkačky

„Budeme se snažit udělat vše pro to, aby se zde bezpečnost zejména dětí zvýšila. Na tuto lokalitu se více zaměříme stejně jako městská policie, která má nový detektor na injekční stříkačky,“ slíbila primátorka.

Podle vedení města by bylo dobré, aby centrum sídlilo jinde. „Považujeme to za nejrozumnější řešení, jednali jsme o tom, ale není to jednoduché. Budeme se dál snažit najít společně nějaké řešení,“ sdělila Nechybová.

Město také rozšíří vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství o oblast u Normy.

„Současně na obvody rozešleme upozornění, že mohou k této žádosti navrhnout další své problematické lokality,“ uvedla primátorka.