Bývalé vedení Úštěku před soudem čelí obžalobě z dotačního podvodu

Státní zástupce uvádí, že přívalové deště nebyly tak mohutné, jak obžalovaní v žádostech o dotace tvrdili.

Podle spisu podepsal bývalý dlouholetý starosta Bohumír Jasanský několik žádostí o dotaci, aniž by to schválila městská rada nebo zastupitelstvo. „V žádosti byly i nepravdivé údaje, v jednom případě pak tři roky staré fotografie z úplně jiných míst,“ uvedl státní zástupce Martin Vlček.

První část případu se týká přívalových dešťů z července 2008. Radnice takto získala dvě dotace na opravy přímo ve městě a v části Rašovice. Celkově šlo o sedm milionů korun.

Podle představitelů radnice voda v červenci 2008 poškodila i mostek, silnice a zeď v osadě Tetčiněves. Žádost o téměř 4,7 milionu korun ale ministerstvo napoprvé neschválilo a město dotaci nezískalo. O stejnou dotaci ale požádalo znovu.

Úspěch na druhý pokus

V žádosti ale tehdy radnice uvedla, že přívalové deště poničily majetek v červenci 2009, tedy o rok později. Na druhý pokus uspěla a 4,7 milionu od státu získala.

Dalších 4,3 milionu pak Úštěk získal na opravy v osadě Rochov. I v tomto případě šlo o údajné škody po deštích z roku 2009. Jednu z žádostí podepsala podle žalobce obžalovaná místostarostka Marie Trnková.

Jasanský dnes u soudu připustil, že podání žádosti orgány obce neschválily, podle jeho slov ale byly o všem informovány poté, co stát o dotacích rozhodl. Odmítl ale, že by úmyslně podepisoval nepravdivé údaje.

„Jsem schopen doložit, že pršelo, a to jak zápisem v kronice města, tak zprávou Českého hydrometeorologického ústavu,“ uvedl Jasanský. Za klíčový důkaz, že bylo všechno v pořádku, považuje to, že dotace byly proplaceny.

Další obžalovaný figuruje i v jiných kauzách

Podle exstarosty veškeré podklady a žádosti ke složitějším dotacím zpracovávala pro radnici společnost dalšího obžalovaného Vlastimila Housky. Úštěk s jeho firmou spolupracoval dlouhé roky.

„Procházeli jsme to spolu, ale že bych to nějak kontroloval, to ne. Měl jsem k nim důvěru,“ doplnil Jasanský. Jméno Vlastimil Houska figuruje i v dalších kauzách údajných dotačních podvodů.

V roce 2013 obvinila protikorupční policie přes dvě desítky starostů malých obcí také v souvislosti s dotacemi na odstraňování škod po přívalových deštích a bleskových povodních. Všechny případy spojovala Houskova firma.

Houska před soudem nevypovídal a po přečtení obžaloby odešel. Zdůvodnil to zdravotními potížemi po prodělané cévní mozkové příhodě. Čtvrtým obžalovaným je projektant Jaroslav Černý.

Ministerstvo pro místní rozvoj se připojilo k trestnímu řízení a žádá náhradu škody 16 milionů korun, tedy celé částky, kterou městu před lety poskytlo. Hlavní líčení bude pokračovat v dalších měsících.