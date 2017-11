Ústecký kraj zrušil zakázku na záchytku, nikdo se totiž nepřihlásil

Roční náklady na záchytku kraj odhadl na zhruba 12 milionů korun, přesto nenašel ve výběrovém řízení zájemce z řad nemocnic ani soukromých provozovatelů (o tom, že města záchytku na svém území nechtějí, jsme psali zde).

„Je to překvapení. Slibujeme záchytnou stanici už pátý rok, že ji zřídíme. Jsme jediný kraj, který ji nemá. Nejdříve to vázlo na legislativě, tam ta překážka byla odstraněna. Předpokládali jsme, že se přihlásí zájemci,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček.



Kraj vypíše zakázku znovu. „Budeme muset jednat s vedením Krajské zdravotní, aby se do výběrového řízení, pokud nebude jiný zájemce, přihlásila,“ doplnil Bubeníček.

Krajská zdravotní spravuje pět nemocnic - v Ústí nad Labem, Mostě, Chomutově, Teplicích a Děčíně a jejím jediným akcionářem je Ústecký kraj. Ten ve výběrovém řízení ani nestanoví podmínky, kde by záchytka měla být.



Opilci končí na přetížené emergency

„Není žádná podmínka, že to musí být v rámci krajského zařízení. Pokud by se přihlásila některá městská nebo soukromá nemocnice či soukromý subjekt, jak je to v jiných krajích, tak budeme jednat s kýmkoliv, kdo by měl zájem,“ dodal hejtman.

S opilci se musí zejména v mrazech vypořádávat téměř denně strážníci a hlavně zdravotníci. Ročně jen na urgentním příjmu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem skončí na 800 opilců.

„Máme přitom spoustu jiné práce, než se zabývat opilci z celého kraje. Měli bychom fungovat pro jiné pacienty a nemůžeme být přetížení,“ upozorňuje primářka emergency Jana Bednářová (o zneužívání urgentního příjmu zde).

Na emergency je pro tyto lidi zvláštní prostor, tzv. nulté lůžko. Jsou to matrace na zemi, z nichž není kam spadnout, a které lze poměrně snadno uklidit. Je-li ošetření ambulantní, dotyčný je po něm na pokoji, kde spí až 12 hodin.

Fyzickému napadení ze strany opilců se zdravotníci brání přivoláním městské policie.