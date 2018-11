Ústecký kraj znovu přerušil řízení o stavebním povolení pro trasu D8

Stalo se tak i přesto, že Nejvyšší správní soud (NSS) v únoru zamítnutí žádosti ekologů o jeho obnovu zrušil jako nezákonné.

„Máme podezření na úmyslný trestný čin,“ říká Miroslav Patrik z Dětí Země s tím, že spolek proti druhému přerušení podal odvolání na ministerstvo pro místní rozvoj.



Zároveň podle Patrika také požádal ředitele krajského úřadu Milana Zemaníka, aby prověřil podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

„Krajský úřad naši žádost opakovaně vyřizuje nezákonným způsobem už více než pět a půl roku, protože opět pohrdá rozsudkem soudu,“ podotkl Patrik.

Ačkoli podle ekologů nemá dálnice žádné pravomocné územní rozhodnutí, neznamená to, že by se kvůli tomu zavřela, i když do konce roku zatím stále je pouze v předčasném užívání.

Nicméně podle NSS žádost ekologů z dubna 2013 splňuje podmínky pro obnovení stavebního řízení dálnice přes České středohoří.

Podle Dětí Země tak kraj měl této žádosti vyhovět už před pěti lety, nikoli proces protahovat a dokonce ho už podruhé přerušit.

„Podle rozsudku tak má v obnoveném stavebním řízení proběhnout nové posouzení vlivů této části dálnice na životní prostředí k vydání závazného stanoviska EIA. I když byla mezitím autostráda dokončena. V roce 1996 totiž proces EIA proběhl nezákonně a bez účasti veřejnosti,“ vysvětluje Patrik.

Spolku podle něj nejde o uzavření dálnice, ale jen o verdikt, který bude potvrzením toho, že stát pochybil a od začátku nedodržoval zákony. A který pomůže tomu, aby se podobná situace u dalších staveb už neopakovala.

Kraj kritiku odmítá, podle něj přerušení řízení vychází právě z rozsudku NSS.

„Podle soudu opakovaný proces EIA může stanovit nové podmínky, jež bude nutné promítnout do stavebního povolení. Zda skutečně budou stanoveny a tím budou naplněny zákonné podmínky pro povolení obnovy stavebního řízení, je možné zjistit jedině na základě výsledku opakovaného procesu EIA,“ říká mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

Jak dodává, kraj neodmítá obnovit stavební řízení, ale zjišťuje, zda podmínky pro obnovu řízení jsou splněny.

Proto podle jejích slov úřad vyzval Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), aby požádalo u ministerstva životního prostředí o opakování EIA a na žádost ŘSD byla vydána nová výzva a nové přerušení řízení. „To v tuto chvíli ještě není ukončeno,“ poukazuje mluvčí.

Řidičům se otevřela dálnice D8 přes České středohoří bez omezení: