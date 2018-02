VIDEO: Zoo maže slonům uši proti omrzlinám, ven se nechce ani tučňákům

„Choulostivé druhy, což jsou například samice nosorožce tuponosého Zamba nebo tapír čabrakový Mekong, už nyní ven nechodí. Slonům indickým Kale a Delhi zase mažeme ušní boltce, abychom předešli omrzlinám,“ líčí zooložka Eliška Barcalová.



Do mrazu se nechce ani tučňákům brýlovým, které ústecká zoo chová od loňského prosince.

„Tento druh hnízdí celoročně na pobřeží jižní Afriky. Našich deset jedinců pochází z Anglie, kde zimy nejsou tak mrazivé jako u nás,“ vysvětluje jejich nechuť být teď venku zoolog Lukáš Ševcovic.

„Tučňáci snášejí bez problému teploty kolem nuly. Stále plavali ve venkovním bazénu, na souš se jim moc nechtělo, protože teplota vody je vyšší než vzduchu. Při aktuálních teplotách kolem minus deseti stupňů ale tučňáci sami zalézají přes noc i přes den do vnitřní ubikace. Tam udržujeme teplotu těsně nad bodem mrazu,“ dodává Ševcovic.

Exotická zvířata chodí ven jen při úklidu vnitřních ubikací

Většinu exotických zvířat chovatelé v těchto dnech vypouštějí do venkovních expozic jen během úklidu vnitřních ubikací. Pokud by však teplota klesla pod deset stupňů Celsia, nesměla by ven vůbec.

„Ve venkovních ubikacích navíc dvakrát denně vyměňujeme vodu, protože rychle zamrzá,“ přibližuje Barcalová.

Je potřeba také vytápět pavilony a vnitřní expozice tak, aby zoo zamezila prochladnutí chovaných zvířat.

„To ale neznamená, že je lidé neuvidí. Ve všech našich pavilonech jsou kryté návštěvnické prostory, odkud mohou příchozí pohodlně a v teple chovaná zvířata pozorovat,“ poznamenává mluvčí zoo Věra Vrabcová.