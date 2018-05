Čtveřice v Česku zařizovala cizincům řidičáky, úplatky jdou do milionů

Kriminalisté obvinili tři zprostředkovatele, kteří cizincům umožnili splnit podmínky pro získání oprávnění, a jednoho tlumočníka, jenž jim pomáhal při testech na úřadech. Novinářům to dnes řekl kriminalista František Horáček.



Cizinci, kteří přišli o řidičské průkazy kvůli závažným porušením zákona, si zaplatili přes německého zprostředkovatele získání řidičského oprávnění v Česku. V Německu by totiž s největší pravděpodobností neprošli klíčovým testem.

„Je to jakési psychologické vyšetření, které je poměrně drahé a většina lidí tím neprojde. Pakliže přišli o řidičské průkazy, protože měli alkohol nebo drogy, tak 80 až 90 procent neprojde a nemají řidičské oprávnění třeba deset let,“ uvedl Horáček.

Zdokumentováno 58 případů

Zatímco autoškola a poplatky za získání oprávnění stojí v Česku kolem 10 tisíc korun, cizinci za něj platili 2 850 eur, tedy téměř 73 tisíc korun. Zprostředkovatelé jim za to zařídili, aby splnili pro úřady nezbytné náležitosti. Třeba to, že v Česku žijí.

„Dovodili jsme, že asi 1 200 eur bylo míněno jako poplatek za to, že jim zařídí podmínky pro to, aby po absolvování autoškoly řidičský průkaz tady získali. To znamená, že tady žijí, že tu mají bydliště, aby české úřady neměly problém s tím jim průkazy vydat,“ doplnil Horáček.

Kriminalisté na případu pracovali přes rok a zdokumentovali 58 případů, úplatky vyčíslili na 1,7 milionu korun. Odhadují ale, že jen v Ústeckém kraji bylo případů v posledních letech mnohem více.

„Za posledních asi pět let se v tomto byznysu protočily nějaké dva tři miliony eur, takže jsme se dostali k nějaké části,“ přiblížil Horáček.

Oprávnění získali i ti, kdo se provinili v Německu

Kriminalisté se v případu zaměřili i na autoškoly. Výuku ale podle Horáčka cizinci plnili a autoškoly měly jazykové vybavení na to, aby jim ji poskytly.

Za mnohem závažnější policie ale považuje to, že řidičská oprávnění získali ti, kteří měli na silnicích v minulosti potíže.

„Stávalo se, že lidé, kteří se dopouštěli opravdu závažných jednání v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích v Německu, jezdili s českými řidičskými průkazy. Auto je v podstatě zbraň,“ dodal kriminalista s tím, že právě díky veřejnému zájmu policie stíhá zprostředkovatele za úplatky.

Případ německého zprostředkovatele si převzalo státní zastupitelství v Drážďanech, dvojici jeho českých spolupracovníků a tlumočníka čeká soud v Česku.

Zprostředkovatelům hrozí podle právní kvalifikace za přijetí úplatku až deset let vězení, tlumočníkovi za křivé tlumočení až dva roky nebo zákaz činnosti.