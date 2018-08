Zamiloval jsem si Divice, říká muž, který tvrz koupil pro své divadlo

Kdo přišel s nápadem koupit divadlu tvrz? A proč právě Divice?

Divice nejsou zničené novou výstavbou a udržují si dodnes původní ráz obce, který neruší ani nové střechy. Spolu s tvrzí připomínají z okolních vyhlídek malebné toskánské vesničky. Pro mě mají ve spojení s okolním rázem krajiny nedoceněnou architektonickou hodnotu, která by si zasloužila ochranu. Na tvrz, která je dominantou obce, jsem vždy koukal ze zahrady a fascinovala mě od samého začátku. Takže když se naskytla možnost ji koupit pro účely divadla, váhal jsem jen chvíli. Obec se nachází hned za cedulí Ústecký kraj, vlastně kousek od Prahy, jen 50 kilometrů směrem na Louny. Takže je dost blízko ze všech stran, pro Pražáky i pro lidi ze severozápadu.

V jakém stavu tvrz byla?

Předešlý majitel, který tvrz v 90. letech získal zpět v restituci, na ní odvedl obrovský kus práce. Tvrz je v dobré kondici.

Jaké s ní máte plány vy?

K tvrzi patří rybník a sad a ty chci postupně revitalizovat. Nejlépe vrátit do původní podoby. Snažím se, aby tam, co kdysi byly hrušně, jabloně a švestky, byly znovu, protože všechno má v sadařství svůj smysl a význam. Nechali jsme si udělat návrh od zahradního architekta Petra Hodonického, který vytvořil projekt obnovy zámecké zahrady, sadu a rybníka. Myslím, že tím určil směr našeho snažení na mnoho let. Rádi bychom, aby se tu lidé, místní i ti, kteří půjdou kolem, cítili dobře a našli si k rybníku i sadu vztah. Přeju si, aby mohli v klidu posedět u rybníka na lavičce, utrhnout si jablko a relaxovat. Rád bych tomuto místu vrátil to, k čemu kdysi sloužilo. Teď se tu na čtyři večery zabydlí divadlo. Představení se budou odehrávat na hlavním nádvoří, vznikne tak letní scéna pod širým nebem s kapacitou kolem 600 míst. A v plánu máme pravidelně připravovat i výstavy a umělecké dílny Jany Krausové, která se věnuje kromě herectví i výtvarné činnosti. Poprvé zde vystavovala už loni v zimě a měla velký ohlas. Rád bych, aby tvrz žila a podtrhla se nádherná atmosféra tohoto místa. Podmínky tu určitě jsou.

Program přehlídky čtvrtek 2. srpna:

Sex pro pokročilé, hrají K. Roden a J. Krausová pátek 3. srpna: Otevřené manželství, hrají K. Roden, J. Krausová a P. Pěknic sobota 4. srpna: Zdravý nemocný, hrají K. Roden, H. Havlicová ad. neděle 5. srpna: Líbánky na Jadranu, hrají E. Holubová, B. Klepl ad.

Musíte prostředí před divadelním představením nějak upravovat?

Sázíme na kouzlo samotného prostoru, za kterým návštěvníci kromě divadelního zážitku také přijíždějí. Kulisa romantické tvrze je naši velkou devizou. Pro potřeby divadelní produkce na nádvoří přivezeme scénu, vybavíme jej židlemi a zbytek je už na hercích a geniu loci.

Podle čeho vybíráte představení, která tu uvedete?

Vycházíme z repertoáru našeho divadla a vybíráme divácky nejúspěšnější kusy. V prostředí divadelních produkcí se pohybujeme od roku 2002 a zkušenosti s hraním pod širým nebem na Letní scéně Vyšehrad v Praze máme už dvanáctileté. To vše bylo vodítkem při výběru toho, co divákům na Letní scéně Tvrz Divice od 2. do 5. srpna nabídneme. Mohou se tedy těšit třeba na současnou komedii populárního Patrika Hartla Líbánky na Jadranu s Evou Holubovou, Bobem Kleplem a dalšími, ale i na klasickou komedii Zdravý nemocný v hlavní roli s Karlem Rodenem.

Lze se podívat i do tvrze? Je přístupná veřejnosti?

Do budoucna počítáme s tím, že by místo bylo k dispozici i v době, kdy se zrovna nebude hrát, protože lidi tvrz v Divicích stále víc zajímá, rádi jezdí po hradech a zámcích. Už se mě někteří ptali, jestli budou mít možnost nahlédnout dovnitř. Tvrz totiž nikdy přístupná veřejnosti nebyla. Letos tedy budou mít šanci prohlédnout si ji ve dnech představení a do budoucna bychom rádi stanovili nějaké pravidelné dny, kdy bude zpřístupněna, protože je tam k vidění leccos zajímavého.

Jak je využívaná jindy v průběhu roku, jaké další akce se tam konají?

Hráli jsme tu zkušebně jednou už loňské léto, ale také v zimě. Uspořádali jsme v prosinci vánoční open air koncert na nádvoří a taky vánoční trh. Postavili jsme pódium, kde vystoupila zpěvačka Monika Absolonová v rámci svého turné Až do nebes. Mělo to krásnou atmosféru – plápolající ohně, rozsvícený vánoční strom, punč, svařák, vánoční věnce, kovář – a po celou dobu koncertu magicky sněžilo. A tak i letos plánujeme na advent, konkrétně na 15. prosince, předvánoční akci. Chceme tu založit tradici rozsvěcení vánočního stromu a adventních koncertů. Pro příští rok chystáme dokonce premiérový divadelní projekt navázaný na toto místo. Těšit se můžete na Starce na chmelu, kteří do tohoto kraje a místa patří.

Na co byste vy osobně návštěvníky letos pozval?

Určitě na divadlo v romantickém prostředí, ale zároveň aby přijeli o chvíli dříve. Snažíme se upravit okolí tvrze, aby si tu mohli udělat třeba piknik, strávit chvilku u vody. V sadu se od jara každý den pracuje, ale rybník je ještě trochu zarostlý, je jako z filmu Šíleně smutná princezna. Hned vedle u hráze je ale velká louka, kde bude ve dnech představení fungovat improvizovaná kavárna. A v tomto příjemném prostředí mohou diváci na louce s motýly čekat na večerní představení.